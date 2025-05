Sitting Volley Femminile Cesena: Scudetto e Campione d'Europa nella Stagione da Record

Stagione da record per il sitting volley femminile cesenate che dopo aver conquistato il titolo di campione d’Europa, nello scorso fine settimana si è ripetuto conquistando anche lo scudetto nel campionato di serie A, messo in bacheca per il secondo anno consecutivo.

Il prestigiosissimo traguardo è stato raggiunto dalla compagine nata dall’unione tra il Volley Club Cesena e Cedacri Gioco Parma, club che hanno unito le loro forze (con una scelta evidentemente vincente visti i risultati raccolti in questi mesi) con l’intento di garantire ai loro atleti di competere per il vertice a livello sia italiano che internazionale.

"E’ stata una stagione incredibile – commenta il tecnico cesenate Monica Tartaglione – che si è aperta con la vittoria della Supercoppa, seguita dalla Champions League e infine dallo scudetto. Abbiamo sempre battuto le nostre storiche rivali di Pisa, che si sono prese soltanto una rivincita, superandoci nella finale di Coppa Italia. I tanti prestigiosi traguardi raggiunti sono lì a testimoniare che siamo arrivati in vetta e non ci siamo arrivati per caso".

Riguardo al titolo di campionesse italiane, lo scudetto è stato assegnato lo scorso fine settimana a Pomigliano d’Arco, dove il torneo di serie A1 ha visto la sua fase conclusiva: sabato sono andate in scena le semifinali, mentre domenica si è disputata la finale.

"Abbiamo cominciato vincendo 3-0 contro Chieri – riprende Tartaglione – sapendo che poi sulla nostra strada avremmo ritrovato Pisa. Le toscane ci aspettavano pregustando la rivincita, dal momento che erano determinatissime a mettersi alle spalle il ko che le avevamo inflitto in Champions League, peraltro a casa loro. Ovviamente noi non eravamo d’accordo e siamo scese in campo fortemente determinate a mostrare il nostro valore. Mentre la gara entrava nel vivo, le nostre avversarie si sono fatte più contratte, mentre noi siamo riuscite a mantenere l’approccio migliore, andando così a vincere per 3-0".

Merita applausi anche la squadra maschile, anch’essa classificatasi per la fase finale a Pomigliano d’Arco e che ha chiuso terza, bissando il risultato dello scorso anno.

"I prossimi impegni – chiude Tartaglione – riguarderanno le convocazioni nazionali, visto che a luglio sono in programma i campionati europei di sitting volley e la nostra squadra sarà ampiamente rappresentata in Azzurro. Già da ora in ogni caso inizieremo a pensare al futuro, perché dopo che sei riuscito a trovare la ricetta per vincere, ti serve andare a caccia di quella che ti permette di restare dove sei: al vertice. Un posto nel quale ci troviamo benissimo".

I cesenati nel roster della squadra nata dall’unione tra Parma e il Volley Club sono gli azzurri Roberta Pedrelli e Simone Burzacchi, ai quali si aggiungono Giulia Farnedi, Mattia Canali e ovviamente il tecnico Monica Tartaglione.

Luca Ravaglia