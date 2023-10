"Situazione inaccettabile, basta minimizzare"

Fabio Biguzzi, consigliere comunale della Lega, lei segnalò la problematica degli incontri clandestini di pugilato già in primavera, citando episodi in centro storico. "Presentai un’interrogazione in consiglio comunale alla quale rispose l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini, precisando che non c’erano certezze relative ai fatti ipotizzati e che le forze dell’ordine non erano mai state chiamate a intervenire. Evidentemente però il problema esiste ed è reale. Anche a mesi di distanza".

Qual è il suo auspicio?

"Che si faccia chiarezza per appurare l’entità della questione. Quando segnalai i primi episodi con rifermento alle aree limitrofa al foro Annonario, la questione passò in secondo piano davanti alla tragedia dell’alluvione. Niente da dire su questo, ovviamente. Ma il punto è cercare di capire cosa possa essere successo in questi mesi. Gli incontri clandestini sono continuati? Quante persone sono state coinvolte? Ci sono di mezzo anche le scommesse? I rischi che da questi contesti nasca qualcosa di irreparabile sono reali".

Cosa propone?

"In Comune si parla tanto delle unità di strada pensate per intercettare il disagio sociale, a partire da quello giovanile. A quanto pare questa problematica è sfuggita dai radar. Sono coinvolti ragazzi, compreso chi è poco più di un bambino: non è questione di alimentare polemiche, ma di trovare soluzioni. Che queste unità di strada entrino in gioco, si ponga un freno a situazioni che in futuro potrebbero davvero diventare esplosive".

Poi c’è il tema degli ‘spettatori’, a quanto pare numerosissimi.

"Non è accettabile che si verifichino episodi del genere. E non si venga a minimizzare la quesitone dicendo che le persone coinvolte avevano i guantoni, per farsi meno male. In primavera mi confrontai con chi è del settore, che mi spiegò che c’è modo e modo di sceglierli, indossarli e utilizzarli. L’aspetto cruciale a questo punto a mio avviso è soltanto uno: la questione non può essere sottovalutata".

Luca Ravaglia