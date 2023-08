Situazioni anomale, il Comune interviene

di Ermanno Pasolini

Diverse segnalazioni sono arrivate al Resto del Carlino negli ultimi giorni da parte dei cittadini di Savignano sul Rubicone per evidenziare situazioni anomale che si possono risolvere senza enormi spese. Ne abbiamo raccolte alcune, in parte curiose, altre annose. Percorrendo via Mura di fianco allo storico fiume Rubicone, accanto al ponte romano fino a qualche giorno fa c’era la segnalazione di girare obbligatoriamente a sinistra in quanto sul ponte romano la circolazione dei mezzi è a senso unico, in direzione Cesena e in direzione Rimini. Da qualche giorno è apparso anche il cartello di girare obbligatoriamente a destra. Cartelli della segnaletica collocati uno sotto l’altro. E nel frattempo la gente si chiede dove poter andare senza incappare in una multa oppure in una sanzione.

Un altro problema, se vogliamo ancora più grave ed urgente, che viene sollevato da anni è la mancanza di un posto riservato ai portatori di handicap, con le strisce gialle, in piazza Borghesi che è la piazza pirncipale della città, così come davati alla collegiata di Santa Lucia, nel tratto di corso Perticari fino all’incrocio con via Pascoli, nel tratto di corso Vendemini fino a piazza Amati e in via Battisti.

E ancora, in piazza Borghesi compare un cartello della segnaletica stradale pericoloso in quanto alto un metro e mezzo che segnala che si può parcheggiare con disco orario. Ma è talmente basso che spesso la gente, inconsciamente, cammina e messaggia con cellulare e lo va a urtare. Basterebbe alzarlo di mezzo metro e tutto sarebbe risolto.

Quello che invece crea molto malumore è il fatto dei bidoni dei rifiuti, oltre 500 nel centro storico, che deturpano la bellezza del centro storico di Savignano ricchissimo di monumenti e di opere d’arte. Tanti rimpiangono i vecchi cassonetti, anche se spesso erano maleodoranti perchè lavati e disinfettati di rado e poi con i rifiuti collocati fuori dai cassonetti stessi. Ma si sbagliava chi pensava che le cattive abitudini di alcuni cittadini di abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori fossero cambiate. Infatti anche i nuovi continuano a essere circondati da sacchi e cartoni di rifiuti lasciati fuori. Un brutto vedere per chi visita la città.

Alle segnalazioni e lamentele dei cittadini risponde Filippo Giovannini sindaco di Savignano sul Rubicone: "I nostri operai hanno provveduto a oscurare il segnale in via Mura, che verrà rimosso al termine della ’Dolce Estate’. A breve, come da programma, verrà dedicato uno stallo di sosta in corso Vendemini riservato alle persone disabili, nelle immediate vicinanze di piazza Borghesi. Qui, appena possibile, verrà sostituito completamente il palco della segnaletica verticale, effettivamente troppo basso.

Per quanto concerne il tema della raccolta rifiuti porta a porta, siamo convinti della bontà della scelta fatta sia dal punto di vista ambientale sia per l’importanza di una corretta e consapevole differenziazione del rifiuto; siamo in una fase ancora di passaggio, nella quale il nuovo assetto non è diventato ancora ’sana abitudine’. Ci confrontiamo costantemente col gestore e con i cittadini per ottimizzare e rendere meno impattanti visivamente le aree dei raccoglitori. Per disincentivare l’abbandono selvaggio che purtroppo stiamo riscontrando (fortunatamente sempre meno col passare del tempo) siamo prossimi all’installazione di fototrappole che consentiranno di individuare e sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti fuori dai bidoni dedicati".