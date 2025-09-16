Skate, Campionati Italiani. Primeggia la School Cesena

Pioggia di medaglie nazionali per gli atleti della Skate School di Cesena che, sotto la guida del loro istruttore Mattia Cecchetti, hanno ottimamente figurato ai campionati italiani svoltisi a Caivano di Napoli, in una delle zone più ‘difficili’ della città partenopea che sta cercando di rinascere proprio grazie allo sport, compreso l’evento organizzato Max Calviati all’interno della struttura polifunzionale dedicata a Pino Daniele.

Venendo ai risultati, la lista è davvero lunga e si apre col titolo di campionessa nazionale nella categoria junior femminile conquistato da Matilde Solieri. Medaglia d’oro italiana anche nel settore junior maschile, dove la Skate School ha monopolizzato la graduatoria: ha vinto il forlivese Johan Gregori, l’argento è andato a Carlo Cravosio, terzo è arrivato Leonardo Caronovale e quarto si è piazzato Ettore Del Monte.

Un successo su tutta la linea, dunque. Benissimo anche la categoria Open femminile, che ha visto trionfare Irene Panzavolta, con la compagna di squadra Gaia Urbinati seconda. Dora Gasperini ha invece chiuso al quarto posto. Gli unici rimpianti sono arrivati dagli Open maschili, in relazione ai quali la buona sorte ha deciso di guardare altrove: Andres Martin si è infortunato, mentre Riccardo Gnocchi è stato colto da un attacco febbrile. Il talento in ogni caso centro non manca: entrambi stanno già pensando a come rifarsi.

Nel frattempo l’attività della Skate School di Cesena procede a ritmo serrato: negli spazi della struttura ‘101 Sb’ gravitano un migliaio di iscritti che vengono ad allenarsi in questo spicchio di Romagna da tutta Italia e anche dall’estero. "Quest’anno – anticipa Cecchetti – aggiungeremo la figura del mental coach Matteo Losito, facendo da apripista a livello nazionale e contestualmente siamo al lavoro su tanti progetti. Nel fine settimana del 4 e 5 ottobre organizzeremo un evento a Cesena, nel quale proporremmo un sessione di ‘finger skate’ e una masterclass, per concludere tutto con un concerto. E questo ancora è niente, perché stiamo organizzando un viaggio in lungo e in largo per la California per confrontarci da vicino con alcune delle realtà più note e affascinanti del nostro mondo. La nuova stagione parte sotto i migliori auspici".