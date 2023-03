Skateboard, un gioco da ragazze Tour nazionale parte da Cesena

La musica, il vento che ti accarezza mentre voli sulle rampe, le maglie e i pantaloni con un taglia tutta loro, ma soprattutto lo spirito di chi cavalca le sue passioni godendosele alla grande. Lo skate è molto più di uno sport. È uno stile di vita che si costruisce senza guardare la carta di identità, ma veleggiando con l’animo in spalle verso qualsiasi tipo di ostacolo sul quale planare col sorriso. Lo skate è un universo che non guarda alle differenze di genere e nel quale il settore femminile è in fortissima crescita, a livello planetario, nazionale e pure locale. Con partenza da Cesena, la città scelta dalla federazione per iniziare un tour in quattro tappe sparse per l’Italia e organizzate proprio con l’intento di promuovere una disciplina che sta conquistando un crescente numero di ragazze. Ieri pomeriggio la prima tappa è dunque stata in città, nello stabile di via Montecatini, a due passi dalla stazione ferroviaria e sotto l’egida della Skate School di Cesena che ha fatto gli onori di casa a un folto gruppo di atlete di ogni età provenienti da tutta la regione e non solo. "È un onore essere stati scelti – commentano dalla scuola – perché attestati del genere arrivano come riconoscimento per il grande lavoro svolto ogni giorno nell’ambito della promozione di questo sport e della cura del talento degli atleti. Solo per citare un nome, a Cesena si allena anche Asia Lanzi, che è di Cento, ha partecipato alle olimpiadi di Tokyo e ora lavora per farsi trovare pronta per quelle di Parigi. Ma lei è solo la punta di un iceberg formato da circa 800 atleti di ogni età, tra i quali ci sono tanti campioni".

La Skate School è nata nel 2013 a Cesena, in città nei prossimi mesi si trasferirà da via Montecatini all’area di Torre del Moro, allargandosi in un grande stabile di 1.200 metri quadrati che si unirà alle strutture già attive a Forlì, Cesenatico, San Mauro Pascoli e Ravenna. Con in rampa di lancio anche una collaborazione a Santarcangelo. "I primi corsi riguardano i bimbi dai 2 ai 4 anni, abbiamo accordi con le scuole, curiamo i percorsi da principianti ad agonisti e accogliamo a braccia aperte anche gli adulti, fino a 50 anni e oltre. Insomma, il divertimento è davvero per tutti".

Luca Ravaglia