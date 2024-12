Slittano le amministrative: al voto a primavera del 2026

Era già nell’aria da alcuni mesi, e ora la proroga è entrata anche nelle agende ufficiali. Anche per Verghereto, andato al voto nel settembre 2020, si andrà alle urne nella primavera 2026, invece che nel 2025. L’ufficialità del rinvio è arrivata nel fine settimana, con decreto del Ministero dell’Interno indirizzata ai Prefetti. Nei Comuni, dove il voto per sindaco e consiglio era scivolato dal primo semestre 2020 al secondo dello stesso anno causa l’emergenza Covid-19, si tornerà alle urne quindi sei mesi dopo il termine del mandato quinquennale. Il provvedimento ministeriale non interessa gli altri tre Comuni valligiani. Infatti, Bagno di Romagna e Mercato Saraceno sono andati alle urne nel giugno scorso, per cui il loro quinquennio di mandato scadrà nel 2029, mentre per Sarsina, andata alle urne nel 2023, il calendario elettorale fissa il rinnovo del proprio consiglio comunale nel 2028.

gi.mo.