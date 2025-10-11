Smaltimento illegale di rifiuti. Tre le persone denunciate

Un uomo di 60 anni è stato denunciato per non aver rispettato le normative relative allo smaltimento dei rifiuti ed in sostanza è accusato di aver commesso un reato ambientale. È accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti della Polizia locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli finalizzati proprio a contrastare il fenomeno del trasporto illecito di rifiuti. Nella zona di Villamarina è stato intercettato un autocarro Iveco Daily con alla guida un 60enne di origini albanesi residente sul territorio, il quale stava trasportando rifiuti di tipo ferroso e componenti meccaniche verosimilmente derivanti dall’attività di autoriparatore. Le indagini hanno consentito di appurare che i rifiuti erano stati appena prelevati da una vicina autofficina, il cui titolare, un 60enne italiano, violando la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, li aveva affidati all’autotrasportatore che guidava il veicolo di proprietà del cognato 47enne, sprovvisto della necessaria iscrizione all’albo dei gestori ambientali, impedendone di fatto la tracciabilità. Nessuno dei soggetti coinvolti è stato in grando di dare delle valide giustificazioni, pertanto i tre uomini sono stati denunciati in concorso tra loro. L’attività illegale scoperta non è apparsa occasionale e così la Polizia locale ha disposto il sequestro dell’autocarro ai fini della confisca. All’autotrasportatore è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione che verrà disposta dalla Prefettura. L’assessore Mauro Gasperini ha ringraziato pubblicamente gli agenti della Polizia locale, mentre il comandante Alessio Rizzo ha sottolineato l’importanza di effettuare controlli sui veicoli che trasportano rifiuti e a quelle attività che possono trovare conveniente rivolgersi a trasportatori abusivi.

g. m.