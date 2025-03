Smaltisce i rifiuti senza permesso, denunciato

Un uomo di 65 anni di origini pugliesi residente a Bellaria Igea Marina, è stato denunciato dalla Polizia locale di Cesenatico per aver causato danni ambientali, nella gestione non corretta dello smaltimento di rifiuti. Nei giorni scorsi una pattuglia ha identificato e denunciato l’uomo, dopo averlo fermato alla guida di un autocarro su cui trasportava rifiuti ferrosi e domestici di varia natura. Gli agenti hanno accertato che il 65enne non era iscritto all’albo dei gestori ambientali e hanno sequestrato il camion. La pattuglia ha poi eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’abusivo, scoprendo sull’area verde attigua un abbandono incontrollato di rifiuti derivante da un’attività di raccolta abusiva nei comuni della riviera. L’area è stata posta sotto sequestro in attesa dell’adempimento delle prescrizioni impartire a tutela dell’ambiente. L’uomo in precedenza era già stato denunciato per episodi analoghi.

L’assessore Mauro Gasperini ed il comandante Alessio Rizzo commentano l’operazione: "Questo intervento pone un’attenzione particolare al tema della tutela ambientale, e alla contrasto al fenomeno dei trasportatori abusivi che spesso abbandonano sulla pubblica via e nelle aree di campagna gli scarti della raccolta. Interrompere queste condotte significa scardinare un sistema che alimenta il mercato nero e l’illegalità".

g.m.