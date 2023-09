Smantellata l’ultima cabina telefonica in viale Torino

Addio cabine telefoniche. Con lo smantellamento degli ultimi manufatti, sparisce la testimonianza di come si comunicava prima dell’avvento dei telefoni portatili. Erano i tempi dei gettoni, delle monete e, in tempi più recenti, delle carte che consentivano di telefonare, conquistando anche un metro quadrato scarso di privacy. Oggi i telefoni pubblici non servono più, persino buona parte dei bambini posseggono uno smartphone. Nei giorni scorsi è stata smantellata anche la cabina presente a Cesenatico in viale Torino.