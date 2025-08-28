Smartphone dietro alla lavagna. Ministro promosso da presidi e prof

A ranghi serrati, escluso il sottile distingue dello psicologo. Dirigenti e insegnanti delle scuole cesenati sono compatti nell’intenzione di far rispettare la normativa che porta la firma di Giuseppe Valditara. Cari studenti siete avvisati: intorno al cellulare tra i banchi, anche solo per sbirciare di sottecchi l’ultimo wa, la corda si stringe. Dal Meeting di Rimini il ministro ha ribadito che il divieto dei cellulari in classe si estende a tutti gli ordini scolastici. E’ un avviso ai naviganti poiché gli insegnanti già ne sono a conoscenza dall’11 luglio. Se sia chiarita una volta per tutte una problematica che ha già innescato conflittuali tra docenti e studenti, ma anche tra gli stessi insegnanti, si vedrà. "Sono assolutamente d’accordo col ministro - dice, intanto, Luciana Cino, dirigente di Agraria e Geometri - . Già dall’anno scorso abbiamo imposto agli studenti la consegna del cellulare. Il telefono si riprende solo all’uscita. E se depositano un device per tenerne nascosto un altro affrontano le sanzioni previste. Non è che non sia capitato, ma molto meno rispetto a prima. Così come capita meno che facciano foto inappropriate e mandino messaggi inadatti. Abbiamo avuto la collaborazione delle famiglie e gli insegnanti ci testimoniano che l’attenzione dei ragazzi è crescita tanto. Potrebbe esserne autorizzato l’uso per esigenze didattiche ma stiamo andando in un’altra direzione, allo scopo abbiamo acquistato dei tablet. Non è che ai nostri ragazzi è vietato il contato con le tecnologie, semplicemente lo fanno con i nostri dispositivi. Ci sono studi che dimostrano che anche solo la vibrazione del cellulare in tasca fa calare di colpo la concentrazione. E c’è un processo di dipendenza che già noi abbiamo riscontrato quando li abbiamo costretti a consegnare gli apparecchi. Per alcuni è stato uno sviluppo faticoso".

"Abbiamo già adottato l’indicazione del ministero attraverso una delibera del consiglio di istituto che ha avuto la quasi totalità dei consensi da parte degli insegnati" evidenzia Lorenza Prati, dirigente del liceo scientifico Righi. Non tutti? "C’è chi non lo considera un problema, chi è più rigoroso e chi meno. I ragazzi comunque vanno sollecitati e controllati, e appaiono più rispettosi i ragazzini del biennio. Ovviamente non li perquisiamo se non consegnano ma qualche nota è girata nel corso dell’anno per l’uso improprio dei cellulari usati durante le verifiche. Si è dibattuto se lasciarli durante l’intervallo ma è prevalsa l’idea che in tal modo si inibisca la socializzazione".

Ed è questo anche il tema sollevato da Domenico Fabio Tallarico, docente in un istituto superiore di Cesenatico oltreché rettore della scuole Sacro Cuore: "E’ innegabile che il cellulare tra i banchi sia fonte di distrazione, di impedimento alle relazioni oltreché di scontro con gli insegnanti. Ci voleva la norma ministeriale. Vedo difficile l’applicazione. Capita quando c’è una verifica che si portino il secondo o il terzo cellulare. Occorre molta attenzione anche da parte dei genitori".

Ed ecco il parere dello psicologo scolastico, Tommaso Balbi: "Bisogna partire dalla didattica per un uso consapevole dello smartphone perché non diventi un ostacolo all’attenzione e alle relazioni, o peggio all’esclusione e al bullismo. Lo smartphone può rappresentare un grande rischio ma Internet non è più, tuttavia, un mondo separato, la realtà digitale e quella materiale ormai sono indissolubili e isolare i ragazzi è incoerente rispetto a questa realtà che abbiamo creato noi adulti. Bisogna distinguere tra l’uso passivo e l’uso didattico. Insomma, ci vogliono regole ma il divieto totale può essere negativo".