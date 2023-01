Smartphone e borse: il boom degli acquisti di seconda mano

Ci sono il desiderio di sostenibilità e una maggior consapevolezza nelle abitudini di consumo – oltre, naturalmente, a un conto corrente già messo a dura prova dai recenti rincari – dietro il boom degli acquisti di seconda mano. Un’impennata che, solo nell’ultimo anno, ha generato in Italia un giro d’affari da 23 miliardi di euro: è quanto emerge dall’analisi commissionata da Idealo, portale europeo tra i più cliccati per la comparazione dei prezzi di prodotti e servizi. Lo studio ha svelato che, nel corso del 2022, l’interesse nei confronti di prodotti di seconda mano è salito del 74%, toccando il picco nel mese di novembre. Tra le categorie di prodotto più cercate, i gadget elettronici: nella top ten figurano almeno 7 modelli diversi di iPhone, seguiti da Playstation, tablet e smartwatch. A Cesena e dintorni c’è chi ha deciso di seguire il trend e sfruttarne il sicuro potenziale anche in altri settori: parlando di moda, basti pensare alla nota boutique Dlr (nella foto), in viale Roma a Cesenatico, che di recente ha inaugurato un corner di pezzi vintage di lusso, dalle cinture Gucci alle borse Louis Vuitton. Il Cesenate, del resto, non è nuovo a questa passione: basti pensare alla celebre mostra-scambio dell’antiquariato di Gambettola, appuntamento fisso per centinaia di cultori, provenienti anche da fuori regione.

Ma quanto è possibile risparmiare acquistando un prodotto usato? In media, secondo lo studio commissionato da Idealo, le categorie di prodotto su cui si può risparmiare di più sono le console di gioco che – usate – costano anche il 50% in meno rispetto a quelle nuove. I frigoriferi usati, invece, possono costare circa il 34% in meno, le macchine fotografiche reflex il 33% in meno. Seguono i giochi elettronici (-29%) e solo dopo gli smartphone usati che, in media, garantiscono un risparmio del 25%.

Maddalena De Franchis