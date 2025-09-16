Smartphone vietati alle superiori: "Meno social, più socializzazione"

Ci si separa subito dopo aver varcato la porta dell’aula: le studentesse e gli studenti da una parte, verso i banchi, i loro smartphone dall’altra, pronti per essere messi sotto chiave in un armadietto che li custodirà fino al suono dell’ultima campanella della giornata. Ieri l’anno scolastico è iniziato con l’applicazione delle nuove disposizioni ministeriali legate all’uso dei telefonini, che in effetti sono molto semplici: vietato utilizzarli, pure durante i cambi dell’ora e durante la ricreazione. Come hanno reagito i diretti interessati? Con filosofia, verrebbe da dire nel misurare le prime reazioni a caldo. Lo abbiamo fatto varcando le porte del liceo scientifico ‘Righi’. "Gli studenti erano informati – ha commentato la dirigente Lorenza Prati - e sapevano come organizzarsi. Certo, durante le lezioni era comunque già ampiamente chiaro il divieto: ora a mio avviso l’intento è prima di tutto quello di favorire la socializzazione ‘reale’, tema attualissimo e di grande importanza. Al momento non rileviamo particolari criticità".

L’impressione è che in effetti la decisione si stata metabolizzata in fretta: "E’ un incentivo a scambiare due chiacchiere in più coi compagni – sorride Anna Ferrari – a partire magari da quelli coi quali pur avendo già condiviso anni nella stessa sezione si hanno avute meno occasioni di dialogo. Bene così dunque, anche perché stiamo parlando di pochi minuti extra nell’arco di una giornata. Non cambia nulla". Anche Massimo Magnani la prende con disinvoltura: "Fino allo scorso anno i vincoli erano meno stringenti, perché erano legati a disposizioni prese dai singoli presidi. Magari sì, durante la ricreazione eravamo abituati a utilizzare il telefono, che è ormai uno strumento di uso comune per tantissimi scopi: forse continuare su quella linea non sarebbe stato un grosso problema, ma d’altra parte non lo è nemmeno rinunciarci per 10 minuti". Pure Anna Mazzotti vede con favore l’incentivo al dialogo ‘di persona’ : "L’intervallo è breve, si può tranquillamente utilizzare il tempo in altro modo. Resta però poi da vedere con quale attenzione verranno fatte rispettare le regole". Perché in effetti c’è già chi valuta di rispondere colpo su colpo: "Magari qualcuno potrebbe contare su un abbassamento della guardia – il pensiero è comune – per piazzare nel contenitore un vecchio telefono e conservare invece addosso il proprio".

In agenda c’è anche il tema della sicurezza: "Si entra e si lascia lo smartphone nel contenitore - entra nel merito Tommaso Bucci – Il box viene chiuso all’inizio delle lezioni per essere riaperto al momento del rientro a casa. Ma cosa succederà quando la classe si sposterà in massa, magari per andare in palestra, in laboratorio o a svolgere qualche altra attività? Chi si prende la responsabilità di garantire la sicurezza dei telefoni scongiurando i rischi di furti? Una scatola zeppa di telefoni potrebbe fare gola a chi non ha buone intenzioni…". Sottoscrizione unanime. Con rilancio oltre l’ostacolo. Perché in effetti in quinta, con l’estate che sta per diventare autunno, i pensieri delle donne e degli uomini di domani, sono orientati anche su altre stringenti questioni. "Arriviamo all’esame di maturità, che aprirà le porte a una nuova vita. Ci arriviamo soddisfatti, siamo tutti iscritti al corso di scienze applicate, che non è facile, ma che ci ha insegnato molto. Ci sono altri mesi davanti, ci prepareremo e saremo pronti. L’esame? Lo hanno fatto tutti, lo faremo anche noi. Senza bisogno di pensare al telefonino".