Smascherata dal video. Dipendente saccheggiava ogni giorno la cassa

Apparentemente era una dipendente fidata e gran lavoratrice, nella realtà aveva il vizietto di sottrarre soldi dalla cassa. E non spiccioli: decine di migliaia di euro in totale. Ma alla fine è stata smascherata dalle telecamere di sorveglianza e colta praticamente sul fatto dai carabinieri che l’hanno bloccata in flgranza di reato. La vittima dei furti a ripetizione è un’imprenditrice molto conosciuta in riviera, Jessica Galletti, titolare di tre punti vendita "Il Gelato di Jessica", a Cesenatico, Cervia e Cesena. Da qualche mese a questa parte, a Jessica non tornavano i conti, nel senso che a fronte della mole di lavoro e delle materie prime acquistate, nei registratori di cassa non trovava un incasso congruo. L’imprenditrice ha così deciso di andare a fondo e indagare sull’attività. Nel mirino è finita una dipendente 46enne di nazionalità straniera ma da diversi anni residente in Romagna. I sospetti erano fondati, visto che in una settimana ha scoperto che la dipendente le aveva rubato dalla cassa 1.500 euro. Essendo la 46enne una persona di fiducia assunta da due anni, si ipotizza che con questi piccoli furti quotidiani sia riuscita a sottrarre parecchio denaro, stimato da 60mila a 80mila euro. La dipendente lavorava in tutte e tre le gelaterie, percepiva uno stipendio di 1.900 euro al mese ed era considerata una persona fidata. Jessica Galletti si era accorta che proprio negli ultimi due anni aveva registrato un’inspiegabile contrazione degli utili, attorno ai 30mila euro rispetto ai conti del 2022. Tuttavia il lavoro non sembrava calato e da qui sono iniziati i sospetti di poter avere un ladro nello staff, arrivando alla conclusione da lei stessa pronunciata alle forze dell’ordine, "qualcuno mi sta rubando i soldi". L’imprenditrice ha contattato un’agenzia investigativa e ha avvertito i carabinieri di Cesenatico.

Sono state installate delle telecamere e venerdì scorso le immagini hanno dato un volto ed un nome alla ladra. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la donna rubava i soldi in tutti i modi, quando era sola non batteva gli scontrini e si intascava i contanti, quando era in chiusura faceva la cresta sul fondo cassa e, in diverse occasioni, poiché era in possesso delle chiavi dei tre punti vendita, la mattina presto, prima di aprire l’attività, entrava in gelateria e prelevava altro contante. La dipendente ha rubato anche il sabato mattina alle 6.25 e la domenica alle 6.47, certa di non essere pizzicata. Tuttavia le registrazioni delle telecamere sono molto chiare e Jessica domenica all’alba è giunta a Cesenatico assieme ad un collaboratore e si è "nascosta" a breve distanza dalla gelateria in viale Carducci. Quando l’imprenditrice ha visto entrare la dipendente, ha subito avvertito i carabinieri, che pochi minuti dopo sono giunti sul posto. La ladra è stata così colta sul fatto, in piena flagranza di reato. La pattuglia a quel punto ha accompagnato in caserma la donna, la quale ha ammesso tutte le sue responsabilità e ha detto di rubare perchè le servono i soldi per acquistare un’automobile nuova. Essendo incensurata, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato e rilasciata in attesa del processo.