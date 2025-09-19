"Smascheriamo la perfezione"

di Raffaella CandoliDa Padova a Cesena per accendere i riflettori sulla disabilità. Mercoledì 1° ottobre, alle 21, al cineteatro Bogart, andrà in scena lo spettacolo teatrale "My Body is a Cage" (il mio corpo è una gabbia), scritto da Marco Caldiron e Anna Pretolani, con la regia di Marco Caldiron. Dopo il debutto a Padova, città in cui il progetto è nato, il lavoro ha al suo attivo un premio a Monza come Miglior Spettacolo al Festival di Teatro e Disabilità "Lì sei Vero" 2023 ed è risultato vincitore nel febbraio scorso, del Premio OFF assegnato dal Teatro Stabile del Veneto. My Body is a Cage si presenta come un’occasione preziosa di riflessione sul distorto concetto di rappresentazione della bellezza attraverso la perfezione del corpo. È realizzato dal Circolo culturale "Carichi Sospesi" che dal 2004 ha quale mission la realizzazione di produzioni di teatro inclusivo, in collaborazione con la Cooperativa Vite Vere Down Dadi e il sostegno economico di Agecredit, Kruk e Onit. Il testo ha la finalità di ribaltare lo stereotipo di bellezza come sinonimo di perfezione, restituendo meraviglia e rispetto a tutto ciò che si allontana da essa. Insomma, un viaggio intenso ed emozionante interpretato da un ampio cast di interpreti tra i 20 e i 70 anni, disabili intellettivi e con sindrome di Down.

"È un racconto corale dei molteplici modi di essere persona, - spiega Anna Pretolani, drammaturga e psicologa -, sempre diversi e autentici, che celebra la libertà di esprimere sé stessi al di là dei giudizi altrui. La perfezione viene smascherata come un falso ideale: ciò che ci rende davvero unici è proprio la nostra diversità, capace di sprigionare gioia quando non subisce etichette né pregiudizi. Dobbiamo rifuggire da una società che ci vuole belli, magri, omologati. Le persone sono da apprezzare per la loro unicità: vanno viste per quello che sono". "L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesena attraverso il settore dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio - aggiunge l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo -, invita a superare le illusioni della perfezione per riscoprire il valore dell’accoglienza e dell’autenticità ogni giorno e non solo nella data designata del 3 dicembre". "Cesena – prosegue - è una realtà ricca di enti del terzo settore che si occupano di disabilità e Il Tavolo di dialogo permanente del Terzo Settore del Comune è uno spazio di confronto stabile tra amministrazione comunale e realtà associative, cooperative e organizzazioni senza scopo di lucro del territorio con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva, la co-progettazione e la condivisione di strategie su temi sociali, culturali ed educativi".

L’ ingresso è libero con donazione consapevole. Per informazioni e prenotazioni: Melissa 335 7095999 – Manuel 334 6082113 – Giovanni 366 1894055.