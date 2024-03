"Soccorriamo migranti via terra e via mare"

Ci sono persone dal cuore d’oro, a cui piace salvare vite, aiutare persone e famiglie per essere consapevoli di aver cambiato la vita o anche solo la giornata a qualcuno. Questo e` quello che fa Mediterranea Saving Humans, un’associazione che si occupa di soccorrere i migranti che tentano di arrivare in Europa via mare. Noi, classe 2I della scuola Dante Arfelli di Cesenatico, incuriositi, abbiamo intervistato l’attivista Giancarlo Morsello, di Mediterranea Saving Humans. Ci ha dato la possibilita` di intervistarlo sulla sua missione in Ucraina, avvenuta a gennaio 2024, per portare un raggio di speranza nelle vite di coloro che lottano con le conseguenze dei conflitti. Questa associazione nasce nel 2018 con l’obiettivo di soccorrere i migranti che cercano di raggiungere l’Europa via mare. Oggi ci sono anche missioni via terra, come quelle in Ucraina.

Giancarlo Morsello qual è stata la sua prima missione?

"Quella iniziata il primo gennaio 2024. Sono partito con altre 18 persone in Ucraina nella citta` di Leopoli e sono rimasto lì fino al 7 gennaio. Qui hanno trovato rifugio i profughi ucraini che non sono scappati in un altro stato. Questa è stata la 13ª missione di rifornimento che Mediterranea ha fatto nella citta` di Leopoli. La nostra associazione opera in due modi: da ogni citta` d’Italia una volta al mese parte una carovana di persone che va a consegnare degli aiuti, poi c’e` il progetto sanitario. Ogni 15 giorni un gruppo di medici, infermieri e psicologi, che sono sempre nostri attivisti, va a Leopoli e fornisce l’assistenza base, cioe` il medico di base".

Perche´ voleva andare in Ucraina?

"Sentivo la necessita` di fare uno step successivo in questa mia esperienza da attivista". Qual e` stato lo scopo della missione in Ucraina?

"In realta` erano due: il primo era consegnare gli aiuti umanitari. Ma abbiamo portato con noi anche un altro progetto umanitario che si chiama ’music and resilience, un progetto specializzato nel creare situazioni di musicoterapia nei campi profughi".

Come ha contribuito nella missione in Ucraina?

"Un po’ come tutti, ci siamo alternati alla guida per portare tutti i vari aiuti a destinazione, poi io ho fatto parte della comunicazione in modo da poter raccontare bene la nostra attivita` quando tornavamo a casa".

Come e` stato il viaggio di andata e ritorno nella missione in Ucraina?

"L’andata molto tranquilla, perche´ scegliendo di viaggiare in un giorno festivo non abbiamo trovato traffico. Ricordo che tra l’Ucraina e la Polonia c’e` la frontiera, li` si percepisce cosa significhi confine. Abbiamo impiegato piu` di un’ora per i controlli. Al ritorno c’era un ragazzo che ha chiesto un passaggio. Lui e` di cittadinanza russa, ma con madre ucraina e ha vissuto tutta la vita in Ucraina, la moglie e i figli sono anch’essi ucraini. Lui li voleva raggiungere, perche´ sono in Italia dall’inizio della guerra, ma l’Ue ha vietato l’ingresso a cittadini russi".

Classe 2 I scuola Dante Arfelli