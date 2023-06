"Soccorsi, non è andato tutto bene" Nasce il Comitato degli alluvionati

di Luca Ravaglia

Marco Giangrandi non usa mezzi termini: "Il dramma dell’alluvione avrebbe potuto essere gestito molto meglio dal punto di vista organizzativo". Parole certamente destinate a far discutere in un contesto emergenziale che il 16 maggio ha fatto irruzione sulla città con una forza distruttiva senza precedenti e che Giangrandi volto noto (anche) della politica cittadina, ha dichiarato di voler legare esclusivamente al giudizio del residente che vive a due passi dal fiume. Per questo ieri pomeriggio insieme a una delegazione di una ventina di persone, ha ufficializzato la nascita del ‘Comitato Alluvionati Cesena’, del quale è presidente.

"Non voglio portare la questione sul tema della politica, ma in via Po, a due passi dal fiume, ci sono cresciuto e conosco molto bene l’argomento. Parlo da cittadino, con la voce e gli occhi di chi quel 16 maggio ha visto arrivare nella sua zona un solo mezzo della protezione civile con qualche sacco. E poi, attaccatosi al telefono, per oltre un’ora non ha ricevuto risposte. Sia chiaro, nessuno accusa nessuno di essere stato chissà dove a fare chissà che, so bene che tutte le forze disponibili erano impiegate, ma il punto è proprio questo: non è bastato". Giangrandi va oltre il gigantesco evento calamitoso, che teme possa non restare un caso isolato: "Il mutamento climatico sta portando conseguenze che saranno sempre più impattanti e il punto non è se un episodio del genere si verificherà ancora, ma quando. Dunque serve farsi trovare pronti. L’intento del comitato è quello di raccogliere informazioni e di diffonderle, sia in relazione alle questioni immediate legate per esempio ai moduli da compilare e presentare in Comune per avere diritto ai rimborsi, sia in vista del prossimo futuro: il nostro auspicio è attivare una macchina efficace ed efficiente strada per strada, mettendo le persone in condizione di organizzarsi. Un’alluvione si può prevedere, ma la sua fase acuta arriva in un attimo: serve muoversi molto velocemente in un ampio raggio. Per questo auspichiamo che ogni residente possa dotarsi di sacchi e paratie da poter collocare tempestivamente e in autonomia".

Parole di contestazione arrivano anche in relazione alla gestione degli aiuti: "Alla scuola don Milani purtroppo qualcuno ne ha approfittato. Sarebbero serviti maggiori controlli agli ingressi: non basta farsi dare un nome, ma bisogna verificare con uno scanner i codici fiscali, per tenere alla larga i malintenzionati. E poi i soccorsi devono essere ben indirizzati, in base a priorità chiare, che mettano in cima le persone più deboli. Ripartiamo dai lati positivi, come il grande spirito di solidarietà dei nostri concittadini: sono orgoglioso di essere romagnolo e per questo, insieme agli altri membri del comitato, sono pronto a fare la mia parte".