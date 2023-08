Società Amici del Monte Dimessi anche i consiglieri

Le improvvise e inaspettate dimissioni di Luciano Almerigi da presidente della Società Amici del Monte ha scardinato gli equilibri interni al consiglio direttivo del sodalizio, i cui componenti si sono a loro volta dimessi dall’incarico. L’assemblea elettiva per dare un presidente di transizione, per un anno, all’associazione laica, importante punto di riferimento e supporto alla comunità monastica, che si sarebbe dovuta tenere nei giorni scorsi, è stata rimandata al 30 settembre; a ricoprire l’incarico di reggente pro tempore è stato chiamato il vicepresidente Africo Morellini, in contemporanea però trovatosi a fronteggiare qualche problema di salute. Il ruolo di economo è stato fin qui coperto da Stefano Brigidi, mentre il segretario è Paolo Turroni, affiancati da 11 consiglieri. Dunque, gli scossoni tellurici e i danni della recente alluvione paiono avere metaforicamente minato anche le fondamenta della meritoria Società che dal 1959 si è data la missione di tutelare il grande patrimonio custodito dall’abbazia e di promuovere ricorrenti e qualificate iniziative artistiche e culturali, potendo annoverare tra gli associati studiosi quali Orlando Piraccini, Paolo Turroni, don Piero Altieri, Giulio Zamagni e particolarmente attivi quali Ines Briganti, Simona Benedetti, Loris Pasini e la collaborazione di artisti molti dei quali esponenti Adarc. "Il mio mandato – precisa Almerigi la cui carica si rinnova da ben 25 anni – sarebbe scaduto la prossima estate. Le mie dimissioni hanno carattere personale e nessun intento polemico o di altro genere. Continuo ad essere vicino al Monte e a collaborare, come ho sempre fatto, con la Comunità monastica. Le elezioni rimandate riguardano la copertura della carica di un anno. Poi saranno necessarie nuove elezioni. Il consesso elettivo del 30 settembre avrà sia carattere straordinario che ordinario e riguarderà anche alcuni cambiamenti dello statuto. Vedremo poi come l’abate vorrà interfacciarsi con gli Amici del Monte".

Raffaella Candoli