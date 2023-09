Società dell’Allegria, un bagno non ordinario

Sulla spiaggia di Cesenatico, fra l’arenile prospiciente l’Istituto tecnico economico ’Giovanni Agnelli’ e la colonia Agip, sorge uno stabilimento balneare davvero molto particolare. E’ il bagno dell’associazione ’La Società dell’Allegria’, il cui nome rimanda ad una terminologia salesiana a sottolineare che qui nulla è ordinario e tantomeno scontato. Don Giovanni Savini, parroco di San Carlo di Cesena ed attuale suo presidente, questa estate ha coinvolto 85 ragazzi, in un centro estivo che ha fatto vivere le due realtà più importanti del territorio, quelle di Cesena e di Cesenatico.

Il centro estivo iniziava al mattino a San Carlo, presso il Parco ’Don Canducci’, con momenti di preghiera, canti, attività sportive e pranzo comunitario, mentre nella seconda parte della giornata, ci si recava presso lo stabilimento balneare dove si condivideva il bagno in acqua, la merenda, un significativo momento finale di canti, balli e la preghiera conclusiva dell’Angelus proprio in riva al mare.

Il Bagno è praticamente nuovo, essendo stato inaugurato nel 2011, il 23 luglio, nella ricorrenza di Sant’Apollinare, l’evangelizzatore patrono dell’Emilia-Romagna. Gli ombrelloni sono appena 75 e vengono noleggiati alle famiglie, a prezzi molto contenuti rispetto a quelli del mercato corrente. Si sta molto bene, c’è una grande pace, tranquillità, gli spazi sono ampi in quanto si è confinanti con la spiaggia libera. "Siamo una realtà educativa senza scopo di lucro - dice don Giovanni -, con il desiderio di promuovere la cultura della solidarietà che favorisca il senso di appartenenza alla comunità, unendo le varie anime della società. Qui infatti si incontrano famiglie di ogni età, bambini e ragazzi socializzano fra loro e gli anziani ritrovano un ambiente accogliente ed ospitale".

Il tema del centro estivo di quest’anno è stato contrassegnato dalla frase ’Il tuo sguardo su di me’, molto seguito ed apprezzato, con gli occhi che sono stati al centro di un percorso educativo e formativo, in quanto risultati ’finestra del cuore’. Prima di affrontare il tema è intervenuta un’esperta dottoressa per spiegarne il funzionamento anatomico, facendo capire come l’occhio sia in grado di captare ed esprimere i sentimenti e le emozioni.

Successivamente, nella pineta e nella spiaggia incontaminata di Lido di Classe, si è sperimentata una ’visita consapevole’ che ha concretizzato il percorso teorico. Nel corso del centro estivo è risultato particolarmente significativo e toccante l’incontro con un anziano signore di San Carlo non più vedente, il quale ha raccontato ai ragazzi e a tutti i partecipanti che, perdendo la vista, viene a mancare l’orientamento e diventa perciò fondamentale una guida di cui ci si possa fidare, che nel suo caso è la moglie. Sul tema dello sguardo sono stati realizzati due canti dal titolo, ’Il tuo sguardo su di me’ e ’Occhi grandi’, che hanno descritto alcuni incontri di Gesù nei vangeli. Al termine dell’esperienza è stata organizzata la festa con una grande orchestra che ha coinvolto tutti i partecipanti.

"Lo stabilimento balneare della Società dell’Allegria - conclude don Giovanni - , si sta sviluppando secondo lo spirito con cui è nato ed è stato concepito, accogliendo anche i bimbi degli asili circostanti e i centri estivi di diverse parrocchie delle diocesi di Cesena-Sarsina e Forlì che, diversamente, non avrebbero possibilità di effettuare uscite al mare".