Soggiorno illegale, clandestini denunciati

Il contrasto al traffico di droga, la sicurezza sulle strade e i controlli sugli stranieri irregolari, sono alcune delle priorità sulle quali si sono concentrati i carabinieri di Cesenatico nell’ultimo fine settimana.

Quattro uomini di origini nordafricane sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Si tratta di un 43enne fermato da una pattugli dell’Aliquota radiomobile del Norm a Gatteo, di un 26enne fermato dai militari della Stazione carabinieri di Cesenatico in piazza Andrea Costa, di un 56enne controllato in largo San Giacomo e di un 34enne fermato sempre in largo san Giacomo.

Tutti sono risultati dei clandestini e dovranno presentarsi all’Ufficio immigrazione della Questura di Forlì-Cesena per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.

Sono invece nove le persone segnalate alla Prefettura di Forlì-Cesena per essere dei consumatori di sostanze stupefacenti. Tutti avevano modiche quantità di droga che hanno dichiarato di possedere per esclusivo uso personale ed è per questo motivo che sono state contestate violazioni amministrative e non invece reati di natura penale.

Sono un 30enne fermato in centro a Sogliano con uno spinello di hashish, un 36enne controllato in via Cavour a Cesenatico con un grammo di ketamina che alla vista dei militari ha tentato invano di gettare via per non farsi ’pizzicare’; un 22enne pizzicato in viale Carducci con 4 grammi di hashish, un 25enne ed un 17enne trovati in possesso di 32 grammi di hashish nel centro di Savignano, un 21enne scoperto con uno spinello ai Giardini al Mare di Cesenatico, un 20enne pizzicato con un grammo e mezzo di fumo ed un 21enne con un grammo e mezzo di hashish, sempre nella zona dei Giardini al Mare.

g.m.