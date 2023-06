Soggiorno illegale, due fermati

I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato tre persone per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Il primo è un tunisino di 23 anni fermato in corso Garibaldi e sprovvisto dei documenti di identità; il secondo è un altro tunisino di 26 anni, controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile a Borella, irregolare e già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal questore della provincia di Forlì-Cesena, mentre un albanese di 27 anni è stato pizzicato in via Milano, senza documenti validi.