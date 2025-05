Sogliano aderisce alla campagna per il ripudio della guerra

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato all’unanimità l’adesione alla campagna nazionale "R1pud1a" promossa da Emergency, un’iniziativa che punta a riportare al centro del dibattito pubblico il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

All’inaugurazione dello striscione della campagna che campeggia sulla facciata del municipio presenti anche i rappresentanti di Emergency Forlì-Cesena, arrivati a Sogliano per condividere questo momento e discutere di future collaborazioni. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone: "Con questa scelta, l’Amministrazione comunale intende rafforzare il proprio impegno nella promozione di una cultura della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani, partendo dal territorio. Abbiamo scelto di aderire a questa campagna perché crediamo che anche i Comuni debbano farsi portatori di messaggi forti e inequivocabili. Nel fare nostra questa adesione, sentiamo anche il dovere di ribadire che la pace non è solo un valore da affermare, ma un obiettivo da costruire. Per questo riteniamo imprescindibile associare al ripudio della guerra il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, sostenendo i popoli sotto attacco. Crediamo che oggi parlare di pace significhi anche impegnarsi concretamente in azioni di difesa civile non violenta, con uno spirito autenticamente internazionalista".