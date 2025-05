Sogliano al Forum Europeo di Liberation Route Europe

Si è svolto a Cracovia, in Polonia, il Forum annuale di Liberation Route Europe (LRE), un importante appuntamento internazionale dedicato alla memoria della Seconda Guerra Mondiale e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale europeo. A rappresentare il Comune di Sogliano al Rubicone è stato il vicesindaco Lorenzo Ortolani. La presenza di Sogliano al Rubicone al Forum LRE 2025 si inserisce nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per la valorizzazione della memoria storica come strumento di educazione civica e promozione culturale e turistica. L’adesione alla rete di LRE ha già permesso al Comune di partecipare a progettualità nazionali ed europee, in sinergia con enti locali, istituti storici, fondazioni e musei.

Il vicesindaco Lorenzo Ortolani ha partecipato ai diversi momenti del Forum, portando la voce del Comune di Sogliano al Rubicone nel contesto europeo. Il Forum si è aperto con i saluti istituzionali e si è articolato in seminari tematici, incontri tra partner, visite guidate a luoghi simbolici della città di Cracovia, come il Ghetto Ebraico e il museo nella ex Fabbrica di Oskar Schindler, e si è concluso con la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Un momento particolarmente significativo è stato quello dell’LREXPO, spazio di scambio e networking con partner da tutta Europa, occasione preziosa per costruire nuove collaborazioni e rafforzare il ruolo del Comune di Sogliano nella rete internazionale di LRE.

Ha detto il vicesindaco Lorenzo Ortolani: "La partecipazione a questo Forum è stata un’occasione importante di crescita, confronto e condivisione. Parlare di memoria oggi significa non solo ricordare il passato, ma anche costruire strumenti per leggere il presente e orientarsi nel futuro. Far parte di LRE Italia ci permette di raccontare il nostro territorio in una chiave più ampia, europea, e di contribuire attivamente alla costruzione di una cultura della pace e della democrazia".

Il Comune di Sogliano al Rubicone continuerà a lavorare per consolidare il proprio impegno su questi temi, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in percorsi di conoscenza, riflessione e valorizzazione della memoria, in stretto collegamento con le esperienze europee più avanzate.

Ermanno Pasolini