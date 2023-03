Sogliano al Rubicone, variazioni di bilancio in consiglio comunale

Consiglio comunale a Sogliano al Rubicone martedì 14 alle 20.30 presso la sede comunale. All’ordine del giorno vari temi fra i quali l’approvazione di modifiche al documento unico di programmazione semplificato(dups) 2023- 2025; le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025; Romagna Acque-Società delle Fonti, approvazione modifiche statutarie; il regolamento per l’assegnazione di contributi straordinari per spese di fornitura energia elettrica e per le spese della tassa sui rifiuti (Tari) a favore di imprese del comune di Sogliano al Rubicone; mozione contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan; interpellanza del gruppo consiliare ’Insieme per Sogliano al Rubicone’ su ’concessione utilizzo locali comunali’. Raccomandato per tutti l’uso della mascherina.

e.p.