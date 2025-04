Sogliano, bilancio da 20 milioni di euro

Il consiglio comunale di Sogliano ha approvato a maggioranza il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024, certificando un risultato positivo di amministrazione che racconta di un Comune solido, capace di trasformare visione strategica in risultati tangibili, come dice la sindaca Tania Bocchini.

A quanto ammonta il vostro bilancio?

"A circa 20 milioni. I numeri non sono solo cifre: sono la fotografia di una comunità viva, che investe, che cresce. Raccontano una visione che si traduce in azioni: strategia, rigenerazione, prossimità, bellezza come leva di sviluppo"

Quanto avete investito l’anno scorso?

"Il 2024 ha segnato un risultato straordinario: oltre 3,8 milioni di euro di investimenti. Una cifra imponente per un Comune di queste dimensioni, resa ancora più significativa da un dato sorprendente: 1.236,69 euro di spesa pro capite, contro una media regionale di 319 euro". Facile governare un comune con i proventi che arrivano dalla discarica di Ginestreto? "Le importanti entrate che arrivano dalla discarica danno una solidità al nostro bilancio e una importante capacità di investire questi soldi sulò territorio".

Continuerete a elargire tanti benefici ai vostri 3.300 concittadini?

"I nostri cittadini e le nostre cittadine beneficiano di importanti agevolazioni per il sostegno allo studio, alle aziende e agli anziani, l’acquisto della prima casa. Continueremo a sostenerli con l’obiettivo di rafforzare il nostro tessuto sociale ed economico e favorire il ripopolamento del nostro territorio".

Per il futuro?

"Il 2024 non è stato solo un anno di emergenze, ma di progettazione per il futuro. Sono stati avviati studi di fattibilità (29.484,62 euro) per opere strategiche come la riqualificazione di Palazzo Nardini destinato a residenza storica, la Chiesa di Pietra dell’Uso, la nuova biblioteca e la riqualificazione di via XX Settembre. Essere pronti con progetti cantierabili significa poter intercettare nuove opportunità: fondi regionali, ministeriali e bandi europei. La programmazione è la nostra priorità".

E come rigenerazione urbana e qualità della vita?

"Il 2024 è stato anche l’anno della cura degli spazi. Sono stati investiti: 394.951,82 euro sulla viabilità; 337.131,45 euro sugli edifici comunali; 253.765,55 euro sui cimiteri; 313.327,18 euro per arredi urbani e nuovi elementi di bellezza urbana. Sono stati finanziati e realizzati i lavori dei nuovi spazi per la caserma dei carabinieri presso le ex Maestre Pie e del polo socio-sanitario a Palazzo Ripa, che ospita l’infermiere di comunità".

E’ vero che pagate i fornitori con 15 giorni di anticipo?

"Sì, rispetto allo standard europeo di 30 giorni. Nel 2024 sono state gestite 2.002 fatture e 8.409 transazioni, grazie anche a un’importante spinta alla digitalizzazione".

E sulla spesa corrente?

"E’ stata di 13.397.913,19 euro. Abbiamo raddoppiato le risorse destinate allo sviluppo economico e alla competitività: 538.175,32 euro, pari al 4% della spesa corrente; incrementate le risorse per la manutenzione ordinaria della viabilità e del patrimonio 952.036,38 euro; innovati i servizi di cultura e turismo con l’introduzione dell’app Visit Sogliano al Rubicone e la creazione di un Iat digitale".

Ermanno Pasolini