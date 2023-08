Sogliano, Cinzia Spanò interpreta ‘Leggere Lolita a Teheran’

L’ultimo appuntamento della rassegna ‘Notturni nel bosco’ si terrà stasera alle 21.30 al Parco San Donato a Vignola di Sogliano al Rubicone, con Cinzia Spanò. L’artista torna con il suo spettacolo "Leggere Lolita a Teheran", un reading nel quale la Spanò è accompagnata dalla musica dal vivo di Marta Pistocchi al violino. Il ritrovo per il pubblico è a partire dalle 20.30 presso il parcheggio della Chiesa di Santa Maria Assunta a Vignola, per la consueta camminata notturna fino al luogo di spettacolo. Biglietti 5 euro. Prevendita su www.liveticket.it: https:www.liveticket.itnotturninelbosco. Info e prenotazioni: 370 3685093. Si consiglia agli spettatori di indossare abbigliamento e scarpe comodi e di avere con sé torcia, borraccia e stuoie per la seduta sul prato.