Sogliano devastata dalle frane: "Danni superiori a 6 milioni: le persone servono più dei soldi"

di Ermanno Pasolini

Sogliano al Rubicone, insieme a Roncofreddo, Borghi e Montiano è stato uno dei comuni più colpiti dal disastro dell’alluvione dell’anno scorso.

Sindaca Tania Bocchini com’è la situazione oggi?

"Abbiamo avuto sul territorio di circa 93 kmq un totale di 50 frane fra piccole e grandi: ne sono rimaste 24 che richiedono un intervento di consolidamento. I primi lavori o che sono stati eseguiti in somma urgenza per riaprire le strade".

A quanto ammonta il danno subito dal territorio comunale?

"Sono stati stimati danni superiori ai sei milioni di euro".

Quanti contributi avere ricevuto?

"A novembre la struttura commissariale ci ha assegnato complessivamente 5 milioni e 540mila euro che riguardano le opere di messa in sicurezza della viabilità delle strade comunali. Questi soldi finanziano 20 opere per le quali abbiamo già eseguito tutte le indagini geologiche e la progettazione dei lavori da eseguire. In questi giorni stiamo avviando le gare per affidare i lavori e da giugno potranno aprire la maggiornaza dei cantieri".

Conta di sistemare tutto prima dell’arrivo del prossimo inverno?

"L’obiettivo è quello, ma c’è da dire che i comuni stanno gestendo una situazione straordinaria con dei mezzi ordinari. Sono arrivati tutti i soldi, oltre 5 milioni per la viabilità come promesso, ma abbiamo bisogno di personale e il metodo di reclutamento che ci è stato imposto non ci consente di assumere attualmente dipendenti specifici per questi interventi. Abbiamo chiesto di fare concorsi ad hoc a tempo determinato, ma ci hanno detto di usare le graduatorie esistenti che sono poche e contengono personale che non è disponibile o competente per questi lavori. Oggi abbiamo in più un dipendente, che è un funzionario amministrativo, in condivisione con Borghi. Dei 12 dipendenti a tempo determinato che ci è stato concesso di assumere, a Sogliano ne è arrivato mezzo". Quanti operai ha Sogliano? "Quattro che servono per altre cose e la squadra è stata completata l’anno scorso".

Quindi come fate?

"Siamo romagnoli e non siamo abituati a lamentarci, ma a rimboccarci le maniche. I cittadini però devono sapere che i sindaci sono in queste condizioni". Com’è la situazione con i privati cittadini?

"Sogliano un anno fa ha avuto 110 evacuati dalle loro abitazioni. Sono dovuti uscire quasi tutti a seguito di indagini geologiche e strutturali eseguite a spese del comune. Attualmente abbiamo ancora quattro persone che non possono ritornare nelle loro due case, si trovano ospiti di parenti e percepiscono il contributo di autonoma sistemazione".

Il suo comune ha un bilancio ricco con i proventi della discarica di Ginestreto.

"Il problema non sono i soldi, ma per mandare avanti i lavori servono persone competenti in materia. E non ci sono. Noi siamo fortunati perchè abbiamo un ufficio tecnico ben strutturato, ma ci sono comuni piccoli come il nostro che hanno una sola persona nell’ufficio lavori pubblici".

Il ricordo di quei giorni?

"Nella notte fra il 15 e il 16 maggio ha iniziato a crollare tutto sotto un pioggia alluvionale. Dovevo girare in macchina con mio marito perchè la gente chiamava e aveva bisogno e noi più volte abbiamo rischiato di rimanere a nostra volta isolati. Quello che non dimenticherò mai è il boato degli alberi di un bosco sradicato e crollato a valle. E non dimenticherò i volontari che senza sosta si sono attivati portando aiuto ai più deboli che non riuscivano a uscire di casa".