A Sogliano domani verrà scoperchiata l’ultima fossa presso le Fosse Brandinelli per mantenere viva la tradizione di un tempo. Anticamente le fosse venivano scoperchiate il 25 novembre, festa di Santa Caterina, a Sogliano al Rubicone ce n’erano quattro di epoca malatestiana, la fiera durava un solo giorno e in piazza si vendeva di tutto, soprattutto pollame e bestiame. E si portavano anche le vacche col drappo rosso per il mercato che durava dalla mattina alla sera. Le osterie erano piene, si beveva vino e si mangiavano pesce fritto nel cartoccio e porchetta. Ogni contadino (allora Sogliano contava 13.500 abitanti e la montagna era tutta popolata e coltivata; oggi conta circa 3.300 residenti) andava a prendere i 4-5 formaggi messi nelle fosse a Ferragosto e veniva pagata una piccola quota a libbra. Sempre domani ci sarà alle 14.30 l’inaugurazione del ’MuSo’, il nuovo e multimediale Museo del Sottosuolo, con la presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Domenica, dopo l’exploit di domenica scorsa con migliaia di persone, record per il fossa, tre chilometri di auto parcheggiate a mare e a monte del paese, ci sarà il secondo appuntamento. E tutti sperano in un’altra meravigliosa giornata di sole, come domenica scorsa.

e.p.