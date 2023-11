Sogliano e Savignano celebrano i caduti di tutte le guerre

Il comune di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con il locale gruppo Alpini, i volontari della Croce Rossa Italiana, l’associazione Linea Christa e l’Auser di Sogliano, celebreranno domenica la giornata commemorativa dei caduti di tutte le guerre. Dalle 8.45 alle 11 verranno deposte corone ai monumenti ai caduti siti nel centro e nelle frazioni di Ginestreto, Massamanente, Montetiffi, Strigara Castello, Santa Maria Riopetra, Bagnolo, Savignano di Rigo, Montepetra, Rontagnano e Montegelli. Alle 10.45 deposizione di una corona al Parco della Pace in via XX settembre a Sogliano capoluogo. La messa in commemorazione dei Caduti sarà celebrata invece domani alle 10 in occasione della inaugurazione del nuovo quadro "San Sebastiano: il milite martire, patrono di Sogliano al Rubicone", realizzato da Alessandro Balzani e collocato nella Cappella dei Caduti della chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire.

Domani, giorno dell’unità nazionale e giornata delle forze armate, un tempo la ricorrenza dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale, il Comune di Savignano sul Rubicone celebrerà la ricorrenza insieme ai rappresentanti delle locali Forze dell’ordine. Il programma stilato dall’Amministrazione Comunale, prevede alle 9 il ritrovo presso il Cimitero monumentale centrale, in via della Repubblica, per la posa della corona di alloro e la commemorazione dei Caduti. A seguire, il corteo si trasferirà nel centro storico per la posa della corona di alloro al monumento ai daduti al centro della piazza Borghesi eretto nel 1924. La commemorazione sarà presieduta dal sindaco Filippo Giovannini, alla presenza dei rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone e del servizio di Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. Il momento di preghiera sarà guidato dal parroco di Santa Lucia don Pier Giorgio Farina.

e.p.