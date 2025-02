Sogliano ’invecchia’: uno su quattro è over 65

Popolazione in lieve calo a Sogliano al Rubicone al 31 dicembre 2024 passata dai 3.160 del 2023 a 3.137 del 2024. I nati, sebbene inferiori rispetto al decennio precedente; nel 2023 e 2024 si attestano allo 0,8% della popolazione, registrando un incremento del 18% rispetto al 2020. La fascia degli over 65 ha raggiunto il 24,1%, in linea con il dato nazionale. Dice la sindaca Tania Bocchini: "Negli ultimi anni il nostro Comune ha mantenuto una popolazione stabile, oscillando attorno alle 3.150 unità. L’Amministrazione Comunale è consapevole della complessità che si cela dietro a questi fenomeni e stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario con risorse a bilancio dedicate: incentivi per le imprese locali, sostegno alla natalità, potenziamento dei servizi educativi".

Sogliano sta investendo nella valorizzazione del territorio e nel coinvolgimento attivo dei cittadini. Prosegue la sindaca: "La nostra politica mira a far "vivere" il paese, e non solo ad abitarlo. Da qualche tempo vediamo a Sogliano giovani che si impegnano nella cura dei beni comuni e nella creazione di eventi. Sono la dimostrazione che, quando si investe nel senso di appartenenza e nella partecipazione attiva, i frutti si vedono in una comunità più viva e resiliente. Allo stesso modo, i commercianti e gli esercenti che sperimentano nuove formule contribuiscono a rendere Sogliano un luogo accogliente e attrattivo, non solo per chi ci vive, ma anche per chi ci visita".

L’immigrazione nel 2024 è il 3% della popolazione, in calo rispetto al picco del 2023. Conclude la sindaca Tania Bocchini: "Continueremo su questa strada, certi che il nostro paese ha tutte le carte in regola per affrontare le sfide del futuro con spirito di innovazione e solidarietà".

Ermanno Pasolini