Sogliano, la sindaca Tania Bocchini al Franco Festival

La sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, ha partecipato al Franco Festival, promosso da ART-ER e Regione Emilia-Romagna e dedicata alla trasformazione dei territori attraverso la cultura, a Marzabotto. Ha detto Tania Bocchini: "La rigenerazione non è una formula tecnica. È un atto di fiducia nel futuro, un modo per tornare a credere che i luoghi, anche quelli più piccoli, anche quelli apparentemente lontani, possano essere spazi di vita e di possibilità". Invitata come relatrice nella sessione inaugurale ’Operatori culturali cercasi’, la sindaca Bocchini ha portato la voce di un’amministrazione che vive quotidianamente il tema della rigenerazione nei suoi molteplici significati: dalla valorizzazione degli spazi pubblici alla costruzione di legami sociali, fino alla capacità di generare visioni condivise nelle comunità dell’entroterra. Ha continuato Tania Bocchini: "Rigenerare non è solo restituire funzionalità a un edificio o rendere più accogliente una piazza. È un gesto più profondo, quasi umano, significa ridare senso ai luoghi, perché tornino a essere spazi di incontro, di scambio, di appartenenza. La cultura in questo è una chiave potente: non interviene ’dopo’, ma accende il processo, crea connessioni, rimette in moto energie. In territori come i nostri, dove le distanze sono fisiche ma anche simboliche, rigenerare significa ricucire legami, dare voce a chi vuole restare e costruire nuove opportunità per chi vorrà tornare".