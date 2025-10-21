Sogliano sarà protagonista al Franco Festival

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
Cesena
CronacaSogliano sarà protagonista al Franco Festival
21 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
La rigenerazione dei territori attraverso la cultura, presenzierà la sindaca.

Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone, sarà tra le protagoniste della prima edizione del Franco Festival, il 24 e 25 ottobre presso l’ex Cartiera di Marzabotto, a Lama di Reno di Bologna. L’iniziativa, promossa da Art-Er in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Marzabotto, Unione dell’Appennino Bolognese e Bis – Bologna Innovation Square, è dedicata alla rigenerazione dei territori attraverso la cultura, con l’obiettivo di costruire nuove alleanze tra istituzioni, operatori culturali e comunità locali.

Venerdì 24 con la sindaca Bocchini Sogliano al Rubicone sarà presente per portare la propria esperienza che ha saputo valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio, investendo su progettualità culturali capaci di generare comunità e appartenenza. Dice Tania Bocchini: "Oggi la cultura è una vera infrastruttura di sviluppo. Non è qualcosa che si aggiunge ’dopo’, ma ciò da cui partire per ripensare il modo in cui viviamo i territori. Nei piccoli Comuni questo si traduce nella capacità di costruire relazioni solide, di dare nuova vita ai luoghi e di restituire fiducia alle persone. Partecipare al Franco Festival significa portare le nostre voci, che troppo spesso restano ai margini ma che hanno un’energia straordinaria per il futuro dell’Emilia-Romagna".

e. p.

