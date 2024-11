Sogliano, scoperchiata anche l’ultima fossa

A Sogliano, ieri, è stata scoperchiata l’ultima fossa del tipico e unico formaggio presso le Fosse Brandinelli per mantenere viva la tradizione di un tempo, quando venivano scoperchiate il 25 novembre, festa di Santa Caterina: ce n’erano quattro, di epoca malatestiana e la fiera durava un solo giorno. Oggi le fosse vengono scoperchiate un mese prima per business e l’esportazione in mezzo mondo. Presenti Tania Bocchini, sindaca di Sogliano e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, Matteo Gozzoli sindaco di Cesenatico, Francesca Lucchi neo eletta in consiglio regionale, Massimo Bulbi, Monica Rossi presidente dei comuni Valle Savio, Massimiliano Iori comandante dei carabinieri di Cesenatico, il maresciallo Toni Piacitelli, il comandante della Polizia locale dell’Unione Alessandro Scarpellini e il parroco don Stefano Bellavista. Ha detto la sindaca: "Siamo orgogliosi dei nostri produttori infossatori, noi li sosteniamo, ma il merito è loro. Sogliano è diventato il paese del formaggio dop riconosciuto dalla Comunità Europea. Tanti i premi ricevuti dai nostri infossatori e quest’anno proprio Marino Brandinelli ha avuto cinque medaglie ai mondiali dei formaggi". Ha aggiunto Marino Brandinelli: "Quest’anno il formaggio è di una qualità superiore grazie al latte selezionato, alla caseificazione, dalla stagionatura pre-fossa all’infossatura e alle fosse scoperchiate".