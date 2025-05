‘Sogliano si racconta’. Arte, natura e cultura

Sogliano si racconta: un viaggio tra natura, arte e innovazione. Domani il centro storico si trasforma in un palcoscenico di bellezza e identità. Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere un appuntamento speciale, pensato per valorizzare non solo il cuore del paese ma anche tutte le frazioni, restituendo al territorio una nuova vitalità attraverso l’arte, la cultura e la tecnologia. Domani alle 10 in piazza della Repubblica, si terrà l’evento ‘Un centro storico che si racconta tra natura e cultura’, un appuntamento che segna un passo importante nel percorso di valorizzazione del territorio.

Cuore dell’evento sarà l’inaugurazione dell’installazione urbana che ospita la scultura ‘Donna che munge la capra’, opera del maestro Ilario Fioravanti. Un gesto artistico potente, che restituisce dignità e visibilità al mondo rurale e alla figura femminile. Nella stessa occasione sarà presentata l’App ‘Visit Sogliano al Rubicone’ e verrà inaugurato un totem multimediale: strumenti pensati per accogliere, orientare e coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza immersiva e consapevole, capace di valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

L’evento segnerà anche il lancio ufficiale del cartellone estivo ‘Sogliano Armonie – Tra natura e cultura’, un programma articolato di eventi, cammini, spettacoli e iniziative che animeranno i mesi estivi. Interverrà la consigliera regionale Francesca Lucchi. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone: "Con questo evento diamo il via a un percorso che abbraccia l’intero territorio comunale, mettendo in dialogo natura, arte e innovazione. La scultura di Fioravanti ci parla delle nostre radici, l’app e il totem ci proiettano nel futuro: è da questo equilibrio che nasce una comunità forte, consapevole, capace di generare cultura". L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Ermanno Pasolini