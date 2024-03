Sogliano Sonica cala gli assi. Arrivano Max Gazzè e Xavier Rudd

Uno dei cantautori più eclettici della scuola romana fiorita negli anni Novanta e un musicista folk che, dall’Australia, porta sui palchi di tutto il mondo i suoi colori e le sue molteplici contaminazioni sonore. Sono Max Gazzè (foto) e Xavier Rudd i protagonisti della nuova edizione di Sogliano Sonica, la rassegna estiva che, per il terzo anno consecutivo, porta in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone le migliori proposte della canzone d’autore italiana, insieme a grandi ospiti internazionali. Il primo appuntamento è sabato 3 agosto con Max Gazzè, che farà tappa in Romagna con il secondo capitolo del suo tour ‘Amor Fabulas’, partito a ottobre scorso. Dopo avere viaggiato con successo nei teatri più belli d’Italia, ora il tour sta proseguendo nelle principali città europee: dal vivo il cantautore capitolino propone anche alcuni singoli inediti che andranno a comporre il suo nuovo, omonimo album, di prossima uscita. Una formazione nuova, ricca di strumenti fascinosi, lo accompagnerà sul palco, offrendo al pubblico una versione acustica e originale dei suoi più celebri brani. Mercoledì 7 agosto arriva invece Xavier Rudd, cantautore e polistrumentista australiano che torna in Italia dopo il tour dello scorso anno. Sta per uscire negli store, il 29 marzo, il suo nuovo ep dal titolo ‘Freedom Sessions’. "Una celebrazione della benedizione della libertà", racconta l’artista stesso, che è solito presentarsi sul palco circondato dai più svariati strumenti musicali, dalla chitarra al banjo, passando per didgerodoo, bassi, armoniche e tamburi. I biglietti per i due concerti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Carlotta Benini