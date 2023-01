Sogliano, tasse e tariffe invariate per il 2023

Nessun aumento di tasse e tariffe a Sogliano al Rubicone. Lo conferma il bilancio di previsione del Comune che prevede l’applicazione di aliquote in misura contenuta e la non applicazione dell’addizionale comunale Irpef. Invariate anche le tariffe dei servizi a domanda individuale e la gratuità per il servizio di trasporto scolastico. Le entrate di natura extratributaria, che compongono l’85,80% delle entrate correnti complessive derivano per la maggior parte dalla gestione degli impianti della discarica di Ginestreto da parte della Sogliano Ambiente Spa con il rispetto degli impegni per la diminuzione dei rifiuti conferiti.

Spiega Lorenzo Ortolani, vicesindaco, con delega al bilancio e consigli di frazione: "Il Comune di Sogliano ha un’entrata complessiva di 15.501.375,70 euro a fronte di una spesa corrente di € 14.157.094,01. Per la spesa corrente, oltre a coprire l’aumento dei costi per le forniture energetiche che per Sogliano al Rubicone sono 450mila euro, abbiamo deciso di puntare sul sostegno alle attività economiche. Abbiamo stanziato complessivamente 530mila euro per le nostre imprese, con fondi totalmente a carico del bilancio comunale e 280mila euro per le imprese agricole del territorio aumentando lo stanziamento per riparare ai danni della siccità sofferta nel 2022. Stiamo inoltre lavorando alla revisione dei regolamenti sul sostegno alle imprese per passare da una politica di puro sussidio a una di sviluppo. Il nostro territorio ha storicamente sostenuto il terzo settore con importanti contributi. Vogliamo continuare a collaborare con il mondo delle associazioni sostenendole ed accompagnandole in un percorso di qualificazione che le renda meno dipendenti dai fondi comunali. Già quest’anno abbiamo ottenuto buoni risultati e per il 2023 impegniamo 380mila euro con una significativa diminuzione rispetto agli esercizi precedenti dove sono stati superati i 500mila euro di contributi erogati".

"E’ un bilancio – continua la sindaca Tania Bocchini –che prevede un totale investimenti nel triennio di 5.572.053,68 euro. Una parte riguardano lavori pubblici e manutenzioni straordinarie richiesti dai consigli di frazione, con i quali abbiamo avviato un percorso costruttivo e partecipato. La riqualificazione dei piccoli borghi sparsi sul territorio è una priorità per Sogliano perché in essi risiede la sua caratteristica principale che lega paesaggio e cultura. Una delle priorità del nostro territorio è renderlo raggiungibile e collegato alla pianura. Con questo bilancio arriviamo a concretizzare un accordo con la Provincia per interventi straordinari sulle strade provinciali con un investimento complessivo di 600mila euro coperti per il 50% da risorse comunali e impegniamo 930mila euro per la viabilità comunale nel triennio. Sogliano vuole tornare ad essere attrattiva e popolosa e lo può fare lavorando sulle sue eccellenze: binomio cultura-paesaggio ed eccellenze enogastronomiche".

e.p.