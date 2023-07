’Sogliano-Terra di Piadina’, lanciato il marchio ed il progetto

Sono stati ufficialmente lanciati il marchio e il progetto ’Sogliano al Rubicone - Terra di Piadina’, per valorizzare la ricca tradizione enogastronomica del territorio e celebrare il simbolo culinario per eccellenza della Romagna: la piadina romagnola. E’ stato firmato un Protocollo d’Intesa (nella foto i firmatari) tra il Comune di Sogliano, la Consulta agricola, il Molino Pransani, l’Azienda ’Le Teglie di Montetiffi’ e i ristoratori ed esercenti soglianesi aderenti. Così da offrire un’esperienza autentica e coinvolgente a residenti e visitatori, sottolineando l’importanza del legame tra cibo, territorio e cultura. Nel contesto del progetto, la piadina assume un ruolo centrale come marchio di garanzia per prodotti ottenuti da grani antichi biologici delle colline di Sogliano, macinati dal Molino Pransanii.

Da menzionare anche l’Azienda ’Le Teglie di Montetiffi’, un piccolo laboratorio artigianale, l’unico ancora attivo in Romagna, che realizza il ’Testo’, la teglia in terracotta usata per cuocere la piadina.

I ristoranti, gli agriturismi e le aziende che si uniranno, lo faranno in un network per creare una collaborazione e promuovere la valorizzazione delle eccellenze culinarie soglianesi. Alle attività che hanno aderito sono stati consegnati dalla sindaca Tania Bocchini, un kit da esporre con una teglia di Montetiffi, un grembiule, materiale promozionale e una vetrofania. Ha detto la sindaca: "A breve partirà il piano promozionale del marchio. È un progetto di comunità, crea sinergie tra produttori, imprenditori e turisti interessati a conoscere il territorio e a sostenere chi è custode dell’ambiente, del paesaggio e delle tradizioni".

Ermanno Pasolini