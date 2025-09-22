Sogliano, un ‘posto medico’ per la Cri

La Croce Rossa di Sogliano al Rubicone può contare ora su una nuova struttura operativa: un posto medico avanzato donato dall’amministrazione comunale.

L’Unità territoriale di Sogliano al Rubicone della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cesena, ha organizzato ieri mattina in piazza Matteotti nel centro storico di Sogliano al Rubicone una grande manifestazione denominata "Vivi la Cri".

La piazza è stata trasformata nel campo della Croce Rossa con mezzi e attrezzature del comitato e animazione per i bambini. Poi l’inaugurazione del posto medico avanzato donato dal Comune di Sogliano al Rubicone con il nastro tagliato dalla sindaca Tania Bocchini e la benedizione di don Stefano Bellavista parroco di Sogliano al Rubicone. "Questa giornata – ha detto la sindaca Tania Bocchini – dimostra come la collaborazione fra istituzioni, associazioni e volontari possa fare davvero la differenza, dando vita a una solida rete a tutela della sicurezza di tutta la nostra comunità. Con orgoglio consegniamo questa nuova struttura alla Croce Rossa, certi che sarà utilizzata al meglio per prendersi cura delle persone e garantire risposte tempestive in caso di emergenza. Noi a Sogliano siamo fortunati ad avere la Croce Rossa Italiana che oltre ad essere presente nelle emergenze come lo è stato per il Covid e l’alluvione, si rivelano indispensabili ogni giorno nell’assistenza alle persone con fragilità".

Antonio Dall’Ara, detto Spidy, responsabile delle unità territoriali di Sogliano al Rubicone, ha ricordato il volontario Mariano Sambi, detto Nino, scomparso nei giorni scorsi e fratello del nunzio apostolico soglianese monsignore Pietro Sambi scomparso nel 2011 e ha aggiunto: "E’ bello ritrovarsi in piazza a festeggiare la nostra Croce Rossa nata nel 1986 e che conta oggi 30 volontari. Nel 2024 abbiamo fatto 408 servizi sul territorio di Sogliano al Rubicone, portando i nostri anziani a fare visite presso ospedali e strutture sanitarie varie, aiutando così le famiglie. Abbiamo una ambulanza e due macchine, tutte donate dalle varie amministrazioni comunali in quasi 40 anni. La struttura donata dal Comune e inaugurata oggi va ad aumentare la dotazione di strutture della Croce Rossa di Sogliano al Rubicone".

Durante il pomeriggio ci sono state le esercitazioni di soccorso in collaborazione con il gruppo comunale della Protezione Civile del Comune di Sogliano al Rubicone.