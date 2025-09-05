Sognando il Mondiale. Gino Rocchio in Svezia

Dopo l’ottima rimonta che lo ha portato a chiudere al decimo posto il Campionato Europeo di kart sul circuito danese di Rodby, il cesenaticense Gino Rocchio è tornato in Svezia per la fase cruciale della sua stagione di kart. Il giovane talento romagnolo, portacolori del Team Monster K Racing guidato da Juri Serafini, ha confermato anche in Danimarca le proprie qualità. Nonostante condizioni meteo proibitive – vento fortissimo e pioggia battente – e una partenza dalla ventiduesima posizione in griglia a causa di penalità rimediate in qualifica, Rocchio ha saputo rimontare con determinazione fino a centrare la ‘top ten’ e migliorando il dodicesimo posto conquistato la settimana precedente nello stesso impianto.

Archiviata dunque con soddisfazione l’esperienza europea, l’attenzione del pilota di Cesenatico si concentra ora su un obiettivo ancora più ambizioso. Fino al 7 settembre, infatti, Rocchio sarà impegnato a Kristianstad nell’ultimo round del ‘Champions of the Future’, gara che rappresenterà l’ultimo banco di prova prima del grande obiettivo stagionale: il campionato mondiale, in programma dall’11 al 14 settembre proprio sul tracciato svedese.

Il programma di preparazione prevede giornate intense di test: "Non avevo mai corso su questo tracciato – commenta Rocchio – ma devo dire che le prime sensazioni sono ottime. Si tratta di un circuito con tanti saliscendi, molto tortuoso e spettacolare, dove le doti di guida vengono esaltate. Siamo arrivati ad un set-up che ci soddisfa: penso che ci siano tutte le condizioni per poter far bene".

L’ultima tappa di ‘Champions of the Future’ darà indicazioni preziose in chiave mondiale: "Il tracciato e gli avversari saranno gli stessi – spiega il pilota di Cesenatico – per cui se andremo bene questo fine settimana, potremmo anche puntare a qualcosa di grande al Mondiale. Voglio arrivare a questo appuntamento decisivo con la massima concentrazione e con la consapevolezza di poter lottare per il vertice. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: puntare alla vittoria".

Determinazione, costanza e voglia di crescere contraddistinguono il percorso di Rocchio, che si prepara ad affrontare la fese cruciale della stagione.