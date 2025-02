Sognando lo scudetto. Successo Romagna Team

Ottimo inizio per la ginnastica artistica cesenate che a Montichiari, nella prima delle tre tappe del campionato di serie A1 che precedono la finale del 3 maggio a Firenze nella quale sarà messo in palio lo scudetto, hanno mostrato di possedere tutto il talento che serve per non porre limite ai sogni. Su tutto spicca la vittoria conquistata dalla squadra maschile del ‘Gymanstic Romagna Team’ che guidata dall’Azzurro Lorenzo Minh Casali, ha messo la freccia totalizzando 238,050 punti, oltre 5 punti in più della seconda, Brescia, fermatasi a 232,950. A chiudere il podio è stata con 231,500 punti la Ginnastica Pro Carate. Il nome della nuova squadra campione d’Italia sarà con ogni probabilità uno di questi tre.

"Siamo partiti col piede giusto – commenta il presidente Corrado Maria Dones – tanto più che con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di gara tuti quanti ci siamo trovati ad affrontare un contesto inedito. Bene, ma non basta, perché gli altri certamente si adegueranno e nell’appuntamento dell’8 marzo ad Ancona cercheranno di rimettersi in pari. Inutile però negare la soddisfazione che si respira a casa nostra in queste ore: abbiamo disputato un’ottima prova nonostante il forfait di Tisselli, colpito da un attacco febbrile a poche ore dalla gara. Gli altri hanno risposto tutti al meglio a partire da Casali, ma senza dimenticare Edoardo De Rosa, che abbiamo aggiunto al gruppo da questa stagione con la principale esigenza di colmare alcune lacune, in particolare nel cavallo con maniglie. De Rosa (con un ottimo 14,050 in quell’attrezzo, ndr) ha risposto alla grande, tanto che dove fino allo scorso anno soffrivamo, questa volta siamo arrivati primi. Tutti i nostri atleti sono andati comunque tutti molto bene, da Dotti, ormai pienamente recuperato dall’infortunio e dimostratosi un ottimo atleta ‘di squadra’ in grado di portare punti preziosi ovunque, a Vannucchi, Marzocchi e Pompinetti, che ha ben contribuito al cavallo".

Applausi anche per la compagine femminile, la ‘Renato Serra’, che è salita sul terzo gradino del podio: "I riscontri sono stati incoraggianti – ha proseguito Dones – Kaylia Nemour, l’atleta franco algerina che la scorsa estate a Parigi si è messa al collo l’oro olimpico nella specialità delle parallele asimmetriche, a Montichiari non era ancora al massimo della condizione e legittimamente non ha portato il suo programma completo. Salterà la prossima tappa ad Ancona, ma lavoriamo per farla partecipare alla terza, in programma il 22 marzo a Desio. Ha in ogni caso già garantito la sua presenza in finale a maggio, in un appuntamento nel quale, visto quanto abbiamo saputo dimostrare lo scorso fine settimana, abbiamo tutte le possibilità di dire la nostra. In ogni caso i meriti devono riguardare anche tutte le altre ragazze della nostra squadra, a partire per esempio da Chiara Barzasi, che è reduce da qualche acciacco ma che ha già dato un contributo essenziale. Sappiamo di potercela giocare fino in fondo anche con la squadra femminile, tenendo ben inquadrato l’obiettivo finale, quello di salire su uno dei gradini del podio".

Luca Ravaglia