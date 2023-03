Sogni dei ragazzi e politica si incontrano

Avendo studiato a scuola che gli antichi ritenevano che i luoghi avessero un’anima, chiamata dai latini genius loci, gli alunni della III M della scuola di via Pascoli hanno elaborato una riflessione sui luoghi della Romagna che amano e che vorrebbero valorizzare. Da un’indagine interna è emerso che i luoghi del cuore degli adolescenti sono soprattutto quelli in cui si pratica sport o i parchetti, in cui ci si può ritrovare con gli amici. Aurora, ad esempio, ci ha confidato di sentirsi molto legata al boschetto di Montenovo perché è un ambiente molto riservato e tranquillo.

Gilberto e Carlotta, invece, hanno un legame speciale con il parco Peep di Montiano perché, come afferma la ragazza, "offre la possibilità di divertirsi a due passi da casa e di viaggiare nei ricordi". Andrea ci ha parlato del campetto da calcio di Ruffio, un luogo un po’ nascosto, ma a cui è tanto legato "per il legame affettivo maturato negli anni". Anche Alex apprezza tanto questo ambiente "perché è stato riqualificato da poco" e perché dispone di un piccolo parchetto, situato di fianco e frequentato soprattutto dai ragazzi.

Nella speranza di valorizzare questi angoli della Romagna i ragazzi hanno incontrato il presidente del quartiere Rubicone, Mario Picone, a cui hanno segnalato qualche piccola criticità, come l’erba alta o, come afferma Andrea, "il comportamento irrispettoso di alcuni ragazzi che arrivano da altre zone e, dopo aver consumato una pizza o bevuto qualche lattina, lasciano l’ambiente sporco".

Il presidente Picone ha assicurato che "il quartiere continuerà a monitorare la situazione e che, si potrebbe puntare sulla collaborazione con società sportive che garantiscano la manutenzione degli ambienti in questione". Federico, a sua volta, ha segnalato la mancanza di piste ciclabili sul territorio e ha affermato che "sarebbe stimolante poter andare in giro in sicurezza per i colli romagnoli" che stanno tanto a cuore ai ragazzi della zona, ma anche ai rappresentanti del quartiere che, infatti, hanno ideato il progetto Urgon-Rubicone con l’intento di preservare e arricchire questi ambienti. L’iniziativa mira a valorizzare le zone collinari del comune di Cesena e dei comuni limitrofi mediante la creazione di un brand.

"Da quando la gestione dei servizi di informazione e commercializzazione è stata affidata a Dmc (Destination Management Company) - ha affermato il presidente Picone – è iniziata una nuova fase della strategia turistica dell’intera Valle del Savio. Tutti i partecipanti, infatti, dai sindaci ai tecnici del settore, stanno cercando di valorizzare le potenzialità turistiche di tutti i comuni del nostro territorio nel medio-lungo termine attraverso la creazione di un vero e proprio brand di vallata".

"Gli obiettivi principali - ha aggiunto Mario Picone - sono la creazione di una rete turistica aperta e innovativa, la valorizzazione di quei prodotti autentici ed esclusivi che rappresentano l’identità di queste terre e la creazione di una piattaforma che permetta ad associazioni, imprese, privati e servizi comunali di interagire nell’ottica della valorizzazione del nuovo marchio e del territorio stesso".

Gli alunni della III M della scuola di Via Pascoli di Calisese