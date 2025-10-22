Sogni e realtà con Agorà Festival . Ben 35 appuntamenti nel weekend

La cultura a portata di mano. Ai nastri di partenza ‘Agorà Festival’, la grande piazza di idee che animerà il centro storico da venerdì a domenica. Ben 35 appuntamenti a ingresso gratuito al teatro ‘Bonci’, alla ‘Biblioteca Malatestiana’ e al ‘Palazzo del Ridotto’. La prima edizione di Agorà Festival porterà in scena ‘la fragilità’ e le sfide del presente con dieci format differenti. L’apertura ufficiale si terrà venerdì, alle 15.30, al teatro ‘Bonci’, con il momento inaugurale con Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni, assessora alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, Camillo Acerbi, assessore alla Cultura del Comune di Cesena, Giuseppe Laterza, editore. Condurrà la giornalista Federica Mosconi.

Seguirà, alle 16.30, la lectio dello storico Alessandro Barbero dal titolo ‘1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale’. Introduce Giuseppe Laterza. Per assistere in sala sarà si può prenotare attraverso la piattaforma dedicata https://agorafestival.makeitlive.it/. Per permettere a un pubblico più ampio di partecipare, sarà installato un maxischermo in piazza Almerici. Sempre venerdì, alle 17.30, Benedetta Tobagi sarà protagonista alla sala Sozzi del Ridotto con la parola Memoria, intorno alla quale si intrecciano storia, impegno civile e conflitto politico; proseguirà alle 19, Maurizio Viroli che interverrà sulla parola Patria, intesa come luogo di libertà e pacifica convivenza dei cittadini sotto medesime leggi.

Venerdì, alle 17.30, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, la giornalista Paola Pica intervisterà Elsa Fornero sul tema, Fragilità finanziaria: le scelte consapevoli per ridurre i rischi. In un’epoca segnata da inflazione, precarietà lavorativa e mercati instabili, riflettere sulla gestione delle proprie risorse e sull’educazione finanziaria diventa essenziale per garantire sicurezza e autonomia. Alle 18.30, sempre venerdì, al teatro Bonci ci sarà Matteo Saudino con il suo incontro Le nostre fragilità: un viaggio nella vulnerabilità umana con la filosofia antica, un dialogo con il pensiero classico per esplorare la fragilità che ci rende umani.

Venerdì, alle 18.30, alla Sala Lignea alla Biblioteca Malatestiana, dialogo sul ’diritto internazionale’ tra Tommaso Greco e Roberta De Monticelli. Alle 19.30, in biblioteca Malatestiana incontro a cura di Pianeta Aps: Fragilità dei territori: migrazioni climatiche, aree interne e sfida abitativa, coordina Sara Segantin. In scena venerdì alle 21, al Teatro Bonci, Riccardo Staglianò giornalista d’inchiesta, con ‘Hanno vinto i ricchi’ dirige lo sguardo sulle origini delle crescenti disuguaglianze in Italia e nel mondo. Tutte le informazioni sul programma sono reperibili sul sito www.agorafestival.it.

Agorà Festival è progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dal Comune di Cesena, nell’ambito di Forlì-Cesena per la Cultura 2028, con partner istituzionale la Regione Emilia-Romagna e con patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Campus di Cesena, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena e Rimini e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.