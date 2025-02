"Sogno una Sogliano sempre più accogliente"

Tania Bocchini, 46 anni, coniugata con Roberto Angelini, 2 figli, Federico di 21 anni e Gemma di 14, responsabile amministrativa in una società che opera nel settore trasporti e logistica, dal 2021 è il nuovo sindaco di Sogliano al Rubicone. E’ anche il primo sindaco donna nella storia di Sogliano e attualmente è presidente dell’Unione dei nove Comuni del Rubicone con una squadra formata da sette sindaci maschi e due, con Sara Bartolini di Roncofreddo, sindache donne.

Un bilancio di questi primi tre anni e mezzo alla guida di Sogliano? "Fare il sindaco del Comune dove abiti è il lavoro più bello del mondo. Un lavoro difficile, che ti mette sempre sotto il giudizio di tutti, ma che ti permette di lavorare con e per la comunità. Un bilancio positivo anche grazie alla squadra di giunta e ai 24 dipendenti che lavorano instancabilmente al mio fianco".

Questo Comune, grazie ai proventi della discarica di Ginestreto, con un bilancio di venti milioni di euro, non ha problemi. "Grazie alla lungimiranza degli amministratori che mi hanno preceduto, che hanno creato la realtà della Sogliano Ambiente che gestisce la discarica e tutti gli impianti collegati, il nostro Comune può contare su un bilancio florido, di cui i maggiori benefici da 30 anni li traggono i cittadini".

Il momento più drammatico? "L’alluvione del 16 maggio 2023 con settimane di presenza in Comune, giorno e notte, per cercare di aprire le strade, raggiungere le famiglie isolate e aiutarle, con 110 evacuazioni. Abbiamo in corso gli ultimi quattro interventi a nostro carico per frane sulle strade comunali che stanno per essere ultimati. Poi altri otto interventi su strade comunali finanziati dalla struttura commissariale che devono essere eseguiti. E ancora quelli sulle strade provinciali per le quali è in fase di ultimazione il mega intervento a Ca’ di Quaiotto".

Le maggiori soddisfazioni? "Quella più grande è vedere il nostro paese vissuto. Come amministrazione, oltre ai tanti sussidi a famiglie, anziani e aziende, abbiamo affiancato politiche partecipative di rigenerazione sociale e culturale. Poi mi piace l’idea dei giovani che si sono presi cura del bene comune come la Pro Loco e tanti eventi che si fanno nel corso dell’anno".

E’ probabile che l’anno prossimo le elezioni comunali vengano spostate al 2027. Si ricandiderà? "Ho detto che questo è il lavoro più bello del mondo, ma è anche faticoso. L’impegno per il territorio nella mia vita resterà sempre. Ora è presto per decidere e ci concentriamo sul fare bene il nostro lavoro oggi".

Cosa sogna per Sogliano? "Che insieme alla nostra comunità riusciamo a costruire un territorio sempre più accogliente per chi sceglie di vivere qui e anche per chi arriva per realizzare un progetto di lavoro, un’opera o vistare uno dei nostri tanti musei. Vogliamo incentivare la messa sul mercato delle case private, oggi disabitate, creando opportunità per chi vuole venire a vivere nel nostro territorio".

Ermanno Pasolini