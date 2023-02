Con oltre il 75% dei consensi, è stata approvata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale in Soilmec Spa. Ne danno notizia i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil e la Rsu Soilmec. "Una trattativa lunga e non facile – spiegano i sindacalisti – ma che raccoglie risultati positivi senza arretramenti rispetto al contratto precedente. L’accordo va a consolidare e a mantenere quanto presente nel precedente testo contrattuale migliorando diversi aspetti legati alle relazioni industriali, ai temi della conciliazione vita-lavoro e ad alcune dinamiche di confronto più partecipativo che, nel corso della vigenza contrattuale, lasciano spazio al necessario avanzamento legato all’organizzazione del lavoro e alla valorizzazione delle maestranze. Confermati tutti gli aspetti normativi legati a straordinari, premio produzione, trasferte nonché alla quattordicesima mensilità di 200 ore. Quattordicesima mensilità che di fatto conferma le 14,16 mensilitàanno contro le 13 mensilità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il Premio di Risultato, in funzione dell’andamento aziendale, può raggiungere valori significativi e continuano comunque gli effetti della clausola di garanzia, che di fatto definisce l’erogazione di una premialità anche nel caso di mancato raggiungimento della quota minima di margine operativo lordo".