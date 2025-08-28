Sold out in tutte le date, edizione record per Borgo Sonoro

Bilancio più che positivo per la XXV edizione di Borgo Sonoro, il festival diffuso nato per portare la buona musica tra i borghi della collina romagnola. Grande la soddisfazione dell’organizzazione e dei Comuni coinvolti, Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano e Sogliano, coordinati dal Comune capofila di Roncofreddo. Otto serate tutte esaurite hanno celebrato degnamente questo importante traguardo. Ogni concerto è stato una festa, arricchita da omaggi musicali e momenti conviviali, come le torte condivise con il pubblico. Il festival ha accolto un pubblico fedele che lo segue anno dopo anno, ma anche tanti nuovi spettatori che hanno scoperto la magia della collina romagnola e delle comunità che la abitano. Un programma variegato: dalle danze travolgenti dei Surealistas a San Romano di Mercato Saraceno, alla Baro Drom Orkestar a Savignano sul Rubicone, fino il concerto conclusivo del Colectivo 73 a Borghi. Spazio anche al divertimento con i Musica da Ripostiglio a San Giovanni in Galilea, le voci delle Ebbanesis a Longiano, e l’esplosiva Tiger Dixie Band con Monica Giorgetti a Montepetra e il Carlo Aonzo Trio a Rontagnano. Merito delle direttrici artistiche Valeria Morenti e Cristina Minotti.