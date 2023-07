Soldi anticipati dal Comune agli sfollati, è polemica

Gentile signora, è vero, il Comune di Cesena ha deciso di anticipare il ‘contributo per autonoma sistemazione’ alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni rese inagibili dall’alluvione. Si tratta di 3.000 euro che dovrebbero essere a carico dello Stato, ma in realtà si tratterà di somme inferiori, il rimborso delle spese sostenute per i mesi di maggio e giugno, per un totale di 213.000 euro. Esponendosi in prima persona, il sindaco Enzo Lattuca si è guadagnato molti complimenti, ma anche pesanti critiche: la prima riguarda la provenienza di quei soldi: una colletta alimentata dai cittadini (nel conto corrente c’è più di un milione) e destinata agli alluvionati, quindi il Comune non ha impegnato soldi del proprio bilancio; la seconda riguarda la tempistica: "Ci aspettiamo che lo Stato faccia la sua parte. Noi abbiamo deciso di fare la nostra da subito" ha scritto il sindaco, anche se in realtà sono già passati quasi due mesi dall’alluvione e i soldi della colletta erano già disponibili da settimane. "Il Comune “ci è venuto incontro“ trasferendoci soldi destinati a noi?" è una domanda rivolta al sindaco, alla quale Lattuca risponde che altrimenti i soldi sarebbero arrivati fra due mesi. Ma pare che allo sportello dedicato del Comune sia stata data l’informazione che i soldi del Cas arriveranno il 15 luglio.

