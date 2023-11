"Soldi disponibili, ma i dem lo negano"

Proseguono le polemiche infinite sull’alluvione. "Lamentarsi di soldi che non ci sono quando non è vero, diventa un’operazione strumentale a danno dei cittadini alluvionati: abbiamo dimostrato coi fatti che non è così".

Lo dichiara l’on.Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia)."Eppure i sindaci e le truppe del Pd continuano a lamentarsi come un disco rotto".