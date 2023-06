"Soldi ormai esauriti, ma le strade a pezzi"

Roncofreddo è stato uno dei comuni dell’Alto Rubicone più colpiti dalle frane, sulla scia di Sarsina e Mercato saraceno della Valle del Savio, e in particolare a Sorrivoli, Ardiano e Monteleone, tre delle frazioni principali di un comune caratterizzato da una serie di frazioni disseminate, si sono registrati eventi franosi di grave portata.

Sindaca Sara Bartolini, è vero che siete senza soldi per procedere con gli interventi indispensabili per ripristinare la viabilità messa a repentaglio dalle frane e che avete esaurito il vostro budget?

"La nostra fortuna, sino ad oggi, ma sappiamo che non potrà andare avanti così, deriva dal fatto che abbiamo avuto la collaborazione preziosissima dei vigili del fuoco, che sono stati protagonisti di numerosi interventi con grandi benefici per noi. Ma non può certo durare in eterno. Abbiamo coinvolto nei primi giorni le imprese del territorio per farle lavorare nei ripristini indispensabili, le stesse che adesso sono impegnate nei cantieri nei comuni di tutta la Provincia".

Vero che le casse comunali sono ormai vuote?

"Abbiamo realizzato interventi sull’emergenza per quasi 400mila euro e le risorse scarseggiano, e veramente temiamo di poter non intervenire per carenza di fondi da un momento all’altro, se non arriveranno i contributi dal Governo. Abbiamo situazioni assai disagiate soprattutto nelle frazioni di Ardiano e di Sorrivoli, qualche miglioramento c’è a Monteleone, ma la situazione richiede ancora interventi di ripristino su frane che non la rendono raggiungibile da un versante".

Sindaca, ma se da domani fosse costretta a bloccare i lavori per mancanza di fondi che cosa resterebbe indietro di interventi necessari?

"Guardi, è difficile rispondere a una domande del genere, nel senso che non saprei da che parte farmi: non c’è un intervento più urgente degli altri, ma si tratta di far fronte ancora a una serie primaria di opere di ripristino di prima necessità, ad esempio per aiutare gli agricoltori del comune che hanno necessità di far procedere le attività assicurando i trasporti di merce e strumenti di lavoro".

a.a.