Sole e neve, l’Alto Savio fa il pieno

Bellissima giornata di sole anche ieri in Alto Savio, ancora magicamente vestito dal magico paesaggio offerto dalla neve caduta, abbondante, nei giorni scorsi. Strade pulite già da diversi giorni, grazie ai tempestivi e continui interventi degli spazzaneve e spargisale di Anas, Provincia, Comuni, e privati. Pertanto si può percorrere regolarmente il territorio della nostra montagna per immergersi in uno spettacolo naturale, intinto dal candore e dal bagliore della neve che resiste e persiste bene sul terreno e sui tetti.

Infatti se in questo periodo le temperature delle ore diurne sono gradevoli (come è stato anche ieri), quelle della notte sono scese di alcuni gradi sottozero, mantenendo pertanto a terra uno strato di coltre bianca anche di varie decine di centimetri.

Pertanto anche ieri, notevole afflusso degli appassionati della neve nella zona dei laghi alle pendici del Còmero di Bagno, che ormai da vari giorni hanno le loro superfici completamente ghiacciate a seguito delle temperature notturne sottozero.

E per l’Alto Appennino cesenate le previsioni meteo danno, per le ore notturne, la colonnina di mercurio alcuni gradi sottozero ancora per vari giorni, come per diversi giorni prevedono giornate ancora piene di sole, sotto il quale si specchiano anche grossi "ghiaccioli", che si formano su varie pareti rocciose d’Alto Savio. Uno spettacolo particolarmente suggestivo per i tanti escursionisti che percorrono il territorio dell’Alto Savio.

Anche nella giornata di ieri varie località d’Alto Savio (Acquapartita, Alfero, Bagno-San Piero, Balze, Fumaiolo, e loro dintorni, per ricordarne alcune tra quelle di maggior richiamo turistico) hanno visto un buon afflusso di escursionisti, che hanno scelto, per la loro gita domenicale fuori porta, il territorio dell’alto Appennino cesenate. Uno straordinario territorio naturale che, durante questo febbraio, dopo alcuni giorni di precipitazioni nevose, ha poi regalato (e sta regalando) splendidi panorami innevati, per la gioia di adulti e bambini (per questi ultimi divertimento assicurato con slittini e bob).

Panorami avvolti altresì da aria pura e salutare.

Gilberto Mosconi