Victoria si è incontrata anche Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli: "Mi dispiace per lei perchè frequentando una scuola di grafica capisco che la prova scritta sia fondamentale. Purtroppo le leggi che vanno incontro nella difficoltà alla maggioranza delle persone c’è sempre l’eccezione che conferma la regola e la norma non prevede eccezioni. San Mauro Pascoli è un comune alluvionato e Victoria è l’unica della sua classe che non può sostenere le prove scritte. Mi dispiace, ma la norma va incontro a ragazzi che abitano nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna che hanno avuto le stesse difficoltà. Nel nostro incontro ho espresso tutta la mia solidarietà a Victoria dicendole che io purtroppo non avrei potuto fare nulla".

e.p.