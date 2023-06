Solidarietà agli alluvionati e iniziative dispersive

Nelle ultime settimane sono stato avvicinato da diverse persone o raggiunto via mail da diverse iniziative che si propongono di raccogliere fondi e donazioni per gli alluvionati. Molte persone si stanno dando da fare con le iniziative più disparate e questo e senz’altro positivo, sintomo di grande partecipazione e solidarietà. Il mio timore però è che così l’impegno generale venga ‘sperperato’ in troppe direzioni, considerando le ‘spese vive’ che vengono sostenute. Non secondaria mi pare anche la considerazione che in tal modo si dà spazio, purtroppo, a malintenzionati e truffatori. Mi pare più ragionevole concentrare gli sforzi facendo riferimento a iniziative istituzionali (Comune, Regione, enti e giornali come il Resto del Carlino) oppure fornire direttamente aiuto a conoscenti e persone che direttamente sono state danneggiate dall’alluvione.

Lettera firmata

Raccolta Zaffagnini,

precisazione sul titolo

Nel sommario dell’articolo "Le foto di Zaffagnini restano in Romagna" per un refuso non è stata riportata correttamente la seguente dichiarazione del fotografo (peraltro all’interno dell’articolo stesso): "Non ho fatto foto eleganti, l’intento non era quello di indurre la nostalgia". Ce ne scusiamo con i lettori e con l’interessato.